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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 04:42 | Son Güncelleme:

Eşeğe Altın Semer Vursalar Eşek Yine Eşektir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Eşeğe Altın Semer Vursalar Eşek Yine Eşektir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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En anlamlı ve en çok kullanılan atasözleri içerisinde eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözü gelir. Halk arasında da yaygın kullanılan bu atasözünün ne anlama geldiğini öğrenerek siz de kullanabilirsiniz. İşte eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda bilgiler.

Gerekli olduğu zamanlarda ve yeri geldiğinde insanların davranışlarını anlatma noktasında, eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözü yerinde bir etki yaratır.

 Eşeğe Altın Semer Vursalar Eşek Yine Eşektir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir kişi karakterden ya da insan değerlerinden yoksun ise, o kişiyi giydiği şık kıyafetler ya da sosyete hayatı kurtarmaz. Aynı zamanda makam ve mevki ile insan değer kazanmaz. İnsanlık erdemleri arttığı sürece kişilik kazanılır. Şaşalı bir hayat, mal ve mülk ile para insana değer katmaz. Yani karakteri zayıf olan kişi ne olursa olsun yine aynı kişidir.

 Eşeğe Altın Semer Vursalar Eşek Yine Eşektir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir atasözünü gerek olduğu anlarda cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

 ‘’Bu kadar zengin olması bir şeyi değiştirmez; sonuçta eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir.’’

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