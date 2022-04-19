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Esbab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Esbab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Esbab Ne Demek, Ne Anlama Gelir Esbab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimizde kullanılan ve anlamı bilinmeyen birçok kelime bulunmaktadır. Esbab kelimesi de dilimizde sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden birisidir. Esbab ne demek, ne anlama gelir? Esbab kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Esbab kelimesinin sahip olduğu anlam ile ilgili detayları derledik.

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Esbab kelimesi Osmanlıca bir kelime olmasına rağmen dilimizde de kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Esbab kelimesinin sahip olduğu anlam ise bir işe sebep olma olarak kullanılmaktadır. Esbab kelimesi genel olarak sebep ve sebep olma anlamlarına gelmekte olan bir kelime olarak ifade edilebilir. 

 Esbab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Esbab kelimesi Osmanlıca kökenli bir kelime olsa bile dilimizde de kullanıldığını söylemek mümkündür. Esbab kelimesinin bir şeye vesile olanlar manasında kullanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda esbab kelimesi, sebep veya bir şeye sebep olmak manalarında kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Esbab denildiği zaman sebeb ve sebebler anlamına geldiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

 Esbab Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

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 Esbab kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Esbab denildiği zaman bir şeye sebep olmak anlamı ortaya çıkmaktadır. Esbab kelimesinin Türk dil kurumunda sahip olduğu anlam ise bir şeye sebep olanlar ve bir şeye vasıta olanlar anlamını taşımaktadır. Esbab kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan kelimeler arasında yer almaktadır. Anlamının ise sebep ve sebepler olduğunu söylemek mümkündür.

 

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