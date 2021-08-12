Esans Nedir, Ne İşe Yarar? Esans Neden Kullanılır?

Aynı zamanda kimya biliminin de bir terimi olan "esans", parfüm endüstrisinde kullanılan ve parfüm yapımında esaslı unsurlardan olan kokulu, uçucu bir sıvı maddedir.

Esans Nedir?

Esans kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Parfüm ve koku konusunda yüzyıllardır Fransa lider ve söz sahibi konumundadır. Bu sebeple esans ve benzer sözcükler başka dillere de Fransızcadan geçmiştir. Esans çok eskiden beri bilinen ve elde edilen bir maddedir. Günümüzde parfüm imalatında kullanılan en önemli maddelerden biridir.

Esans, bazı bitkilerden çeşitli şekillerde çıkarılan ya da kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu bir sıvıdır. Esansın geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Mısır, Çin ve Mezopotamya'da da esans elde edildiği bilinmektedir.

Eski çağlarda insanlar reçine, mersin, kişniş, bergamot ve benzer otları ve baharatları yakıp kokular elde etmişlerdir. Dini törenlerde, cenaze merasimlerinde hep bu kokular kullanılmıştır. Parfüm elde etmek için de yağlarla çiçeklerin taç yapraklarını başka ot ve baharatlarla harmanlayarak iyice ezmişlerdir.

Çok talep gören koku ve parfüm ihtiyacının karşılanması için doğal bitkilerin yetmemesi, öte yandan ürünü daha ucuza mal edebilmek için kompoze esans üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde laboratuvarda natürel yağlar ile sentetik ham maddelerin karıştırılması ile kompoze esans elde edilmektedir.

Esans Ne İşe Yarar?

Esans sözcüğü akla hemen güzel kokuları ve parfümü çağrıştırsa da aslında esans yağları, bitkilerin çevreye uyum sağlamak, kendilerini korumak için ürettikleri bileşiklerdir. Doğada esans ya da uçucu yağ olarak bilinen bu madde bitkilerin polen taşıyıcı böcekleri kendilerine çekmelerini sağlar, zararlı bakteri ve böceklere karşı da korur.

Tarihi insanlık kadar eski olan koku ve esans aslında çok önemli görevler üstlenir. Kadim medeniyetler bu bilgiye sahip oldukları için "koku"yu tedavi amaçlı kullanmışlardır.

Gerçekten de insanın en baskın ve 24 saat aktif olan duyusu "koku alma duyusudur". Güzel veya kötü olarak algılanan koku kişinin ruhsal ve hatta fiziksel sağlığına etki edecek düzeyde öneme sahiptir. Bugün çok çeşitli aroma terapilerin temelinde de koku yatmaktadır. Parfüm maddesinin de ham halidir denilebilecek olan esansiyel yağlarla yapılan bu terapiler kişinin moralini yükseltir, gerginliğini azaltır ve rahatlamasını sağlar.

Esas Neden Kullanılır?

Modern insanın hayatında koku çok önemli bir yere sahiptir. Esans başta parfüm imalatında olduğu gibi başka alanlarda da kullanılır. Kokuların insan sağlığı üzerindeki etkisi, kaygı, stres ve uykusuzluk gibi olumsuz durumları ortadan kaldırmaktaki katkısı bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bu sebeple esansın kullanıldığı başkaca alanlarda vardır. Bunlar:

Ortam Kokuları: Kokulu mumlar, oda parfümleri ve benzer ürünlerde de kullanılmaktadır.

Parfüm: Esansın en bilinen kullanım alanı ve ana ham maddesidir.

Banyo Ürünleri: Banyoda kullanılacak ürünler de esans içermektedir.

Saç Bakımı: Çeşitli saç bakım ürünlerinin içeriğinde yer almaktadır.

Masaj Ürünleri: Esans masaj yağ ve benzer ürünlerin de ana malzemesidir.

Cilt Bakım Ürünleri: Farklı cilt bakım ürünleri imalatında da esans kullanılmaktadır.