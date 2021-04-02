Esamesi Okunmamak ne demek? Esamesi Okunmamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

''Adı Batmak'' ve ''İzi Silinmek'' tabirleri bu deyim ile eş anlamlıdır. ''Adı Bile Anılmamak'' da Esamesi Okunmamak deyiminin yerine kullanılmaktadır.

Esamesi Bile Okunmamak Ne Demek?

Esamesi bile okunmamak deyimi, hafızalardan silinmek ve önemini yitirmek demektir. ''Gündemden Düşmek'' tabiri ile yakın anlamlıdır. Geçmişte meşhur olup da günümüzde unutulmuş olan kişiler için bu deyim söylenir.

Esamesi Bile Okunmamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Birinin adını bile anmamak, hatırdan çıkarmak, önemsememek Anlamı: Bir zamanlar gündemde olan birinin ya da bir şeyin popülerliğini kaybetmesi.

Esamesi Bile Okunmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Eskiden dillerden düşmeyen adamın şimdi esamesi bile okunmuyor.

2- Albümleri yok satan müzisyenlerin günümüzde esamesi bile okunmuyor.

3- Esamesi bile okunmuyor ama o hala kendisini ünlü zannediyor.