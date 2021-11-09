Esalet ne demek, ne anlama gelir? Esalet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Esalet kelimesi Azerice bir sözcüktür. Aynı zamanda Türkçeye geçmiş ve yerleşmiş olan bir kelime olarak asalet biçiminde kullanılır. Bu kelimeleri ne anlama geldiği ise merak edilen konuların içerisinde yer almaktadır. Aslına bakılırsa pek çok kişinin bildiği ve günlük yaşamda kullanılan önemli sözcükler içerisinde bulunur.

Esalet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bu kelime aynı zamanda asalet olarak Türkçede yerini almıştır. Türkçe üzerinden karşılığı ise ‘soylu’ olarak anlatılır. Taşımış olduğu anlam ile beraber bir kişi ya da kişilerin karakter yapısını gösteren bir ifadeye sahiptir. Aynı zamanda asalet ya da asaletli biçiminde de anlatmak mümkün.

Esalet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit esalet kelimesi asalet olarak Türkçede yer alır. Aynı zamanda Türkçeye dönüşen bu anlamı kapsamında soylu olarak ifade edilmektedir. Bu yönüyle özellikle kişinin göstermiş olduğu doğru tavır ve davranış ile beraber güçlü karakteri ne anlatmaktadır. Günlük yaşamda da oldukça fazla kullanılan önemli bir sözcük olarak öne çıkar. Böylece amaca uygun tek başına veya cümle içerisinde kullanmak mümkündür.