Es Geçmek ne demek? Es Geçmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim, ''Dile getirmek'', ''Mevzubahis yapmak'' ve ''Dem vurmak'' tabirleri ile zıt anlamlıdır. Es geçmek deyimi sohbet ya da konuşma esnasında, dile getirilmesi beklenen bir konudan bahsetmemek anlamında da kullanılır.

Es Geçmek Ne Demek?

Es geçmek, tartışmaya neden olabilecek konulardan kaçınmak demektir. Bahsedilmesi bir şey değiştirmeyecek olan önemsiz ayrıntılar için de bu deyim kullanılır.

Es Geçmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir konunun üstünde fazla durmamak. Anlamı: Birini görmezden gelmek, umursamamak, Anlamı: Yokmuş gibi davranmak, yok saymak, oralı olmamak.

Es Geçmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İşine yaramayacak şeyleri es geçip daha ciddi konular üzerinde düşünmelisin.

2- Bu konuyu es geçtim ama ilk fırsatta tekrar konuşacağız.

3- Seni üzen şeyleri es geçersen çok daha umutlu olursun.