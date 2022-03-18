Eş anlam nedir? Eş anlam örnekleri ile konu anlatımı

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Taşıdığı amaç ile beraber günümüzde eş anlamlı kelimeler önemli bir yer tutar. Özellikle cümleleri arka arkaya yazarken anlam kayması önlemek amaçlı büyük öneme sahiptir. Diğer yandan öğrencilerin de yine mutlaka bilmesi gerektiği konular içerisinde yer alıyor. Eş anlamlı kelimeler günlük yaşamda da karşılıklı diyalog konusunda yaygın biçimde kullanır.

Eş Anlam Nedir?

Aynı anlama sahip olan ancak yazılışları farklı kelimeler eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle anlam açısından birbirini karşılayan sözcükler olmasına rağmen, farklı biçimlerde yazılırlar. Örneğin bir cümle içerisinde kullanılmak istendiğinde, yazılışları farklı olsa bile ortak biçimde değerlendirilirler. Bu da önemli oranda cümle içerisinde Anlam karışıklığını önleyebilir ya da dili daha zengin hale getirebilir. Böylece birbirinin yerini tutabilen kelimeler sayesinde, daha anlamlı cümleler kurma şansı elde edilmekte. Genellikle bu konuda Türkçede yer alan kelimelerin eş anlamları yabancı kökenli olur. Ama aynı anlama taşıması ile ortak biçimde kullanım imkanı vermektedir.

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Eş Anlam Örnekleri

Eş anlam Türkçenin en önemli dilbilgisi kuralları içerisinde yer almaktadır. Çünkü eğitim üzerinden öğrencilerin bilmesi gerektiği konu olmasının yanı sıra, günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Özellikle yazılı pek çok farklı alanda cümlelerin daha zengin hale gelmesine imkan verir. Bu doğrultuda kullanılabilecek olan birçok farklı eş anlamlı kelime örneği söylemek mümkün.

Ad - isim

Adet - Tane

Basit - yalın

Baş - kafa

Cevap - Yanıt

Çabuk - acele

Dahil - iç

Ek - ilave

Fakir - yoksul

Genç - toy

Bu şekilde yukarıda verilen örnekler ile beraber eş anlamlı sözcükleri ifade etmek mümkün. Üstelik Türkçe üzerinden bu konuda daha birçok farklı sözcük olduğunu anlatmak gerekir. Böylelikle yazılışları farklı olsa bile aynı anlam ile beraber yine aynı cümlede kullanma olanağı vermektedir. Hem günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılırlar hem de birçok farklı eğitim alanında ön plana çıkarlar.

Eş Anlam Konu Anlatımı

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Değişik cümleler üzerinden ele alınması ile beraber eş anlamını ifade etmek mümkün.

- Birbirinin aynı olan ya da ayrılamayacak kadar birbirine benzeyen iki şeyden biri

- Genel olarak bir çift oluşturan iki durumdan biri

- Yazılışları farklı ve anlamları aynı olan kelimeler

Bu şekilde yukarıdaki anlamlar üzerinden eş anlamı tanımlamak mümkün. Özellikle kelimeler üzerinden öne çıkması ile beraber kullanıldığını ifade etmek gerekir. Böylece aynı anlama sahip olan ve farklı yazılışları bulunan kelimeler, ortak biçimde cümle içerisinde kullanılır.

Eş Anlam Cümle Örnekleri

Aynı cümleler üzerinden eş anlamlı kelimeleri farklı yazılışları ile beraber değerlendirilmektedir.

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Benim ismim Ali.

Benim adım Ali.

Ben bundan 5 tane alacağım.

Ben bundan 5 adet alacağım.

Çabuk hareket etmemiz lazım.

Acele hareket etmemiz lazım.

Onun cevabı çok basitti.

Onun yanıtı çok basitti.

Buna ek olarak şu cümleyi kurmak istiyorum.

Buna ilave olarak şu cümleyi kurmak istiyorum.

Yukarıda görüldüğü gibi farklı yazılışlara sahip olan ancak aynı anlama bulunan eş anlamlı kelimeler üzerinden cümleler kurulmaktadır. Böylece aynı cümleler ile beraber daha zengin bir kullanım imkanı elde edilebilir. Hem günlük yaşamda hem de eğitim konusunda Önemli olan dil bilgisi konuları içerisinde yer almaktadır.