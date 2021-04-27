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Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:13 | Son Güncelleme:

Erzurum plaka kodu kaçtır? Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri

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Erzurum plaka kodu kaçtır? Erzurum ve ilçelerinin plaka harfleri

Trafiğe çıkacak her aracın mutlaka plaka alması zorunluluğu vardır. Plakalar, hem araçları tanıma hem de hangi ile ait olduklarını tanıma bakımından önemlidirler. Ülke ve kullanıma göre değişiklik gösterseler de genellikle üzerlerinde harfler ve rakamlar bulunuyor. Bu harfler ve rakamların ne anlama geldiğini öğrenip, hangi plakanın nereye ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Erzurum plaka kodunu, ilçelerinin plaka harflerinin neler olduğunu derledik.

Türkiye'de plakalara numara ve harf verilmesi belirli bir sisteme göre yapılıyor. Yakın zamana kadar, ülkemizde 67 il bulunuyordu. Plaka numaraları da bu illerin baş harflerine göre alfabetik sıraya göre veriliyordu. Daha sonra il olanlara il olma sırasına göre plaka kodu veriliyor.

 Erzurum Plaka Kodu Kaçtır?

 Erzurum, alfabetik sıraya göre 25. sıradadır. Bu nedenle plaka kodu 25'tir. Plakada önce 25 rakamı gelir. Daha sonra ilçelerine göre Erzurum'a belirlenen harf kombinasyonları geliyor. Harf/harflerden sonra sistem yeni bir rakam sıralaması veriyor.

 Erzurum İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 Plakanın başında bulunan rakamlar, aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösteriyor. Ortadaki harfler ise aracın o ilin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösteriyor. Erzurum'un; Aşkale, Yakutiye, Aziziye, Uzundere, Tortum, Çat, Tekman, Hınıs, Şenkaya, Horasan, Pazaryolu, İspir, Pasinler, Karaçoban, Palandöken, Karayazı, Olur, Köprüköy, Oltu, Narman olmak üzere 21 ilçesi bulunuyor. Her ilçenin kendine ait harf plaka kodu bulunuyor.

 Aşkale ilçesi; C 1001-1500, D 9000-9199, DT 001-999, FA 001-999,RA 001-999, RC 001-999, RD 001 - RF 999, RH 001-999, RK 001 - RL 999, RN 001-999, RP 001 - RZ 999

 Oltu ilçesi; C 2000-2500, D 9500-9699, DN 001-999, DU 001-999, EA 001-999, EP 001-999, FE 001-999, NA 001 - NZ 999, T 5000-5500

 Hınıs ilçesi; D 9700-9899, DP 001-999, KA 001 - KZ 999, T 5501-5535

 İspir ilçesi; D 9900-9999, EC 001 - ED 999

 Horasan ilçesi; D 9300-9499, HA 001 - HZ 999, T 6000-6250

 Pasinler ilçesi; D 9200-9299, PA 001-999, T 6250-6500

 Yakutiye ilçesi; AC 001 - AZ 999, C 0001-1000, D 0001-8999, DA 001 - DL 999, DR 001 - DS 999, ; DV 001 - DZ 999, EE 001 - EN 999, ER 001 - EZ 999, FC 001 - FD 999, FF 001 -FZ 999, M 0001-9999, T 0001-9999

 Narman ilçesi; NM 001 -NZ 999

 Tekman ilçesi; TA 001-999, TC 001 -TF 999, TH 001-999, TK 001 -TL 999, TN 001-999, TP 001 -TZ 999 harf ve rakam aralığındadır.

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