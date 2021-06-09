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Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Erzurum lise taban puanları 2021! Erzurum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Erzurum lise taban puanları 2021! Erzurum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Erzurum' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Erzurum LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Erzurum' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Erzurum'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150452,39971,560,04
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150436,68372,91,58
ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170422,57464,471,8
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136412,65495,824,45
ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136395,8398,61,28
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90389,59819,822,27
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120386,381410,475,09

 

ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136386,033210,555,88
ERZURUM / PALANDÖKEN / Mümtaz Turhan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170383,613311,075,84
ERZURUM / AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120367,931114,7610,57
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136360,489616,696,61
ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce102357,478717,513,49
ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60349,794819,77,42
ERZURUM / OLTU / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30332,70732513,31
ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90314,455331,4515,08
ERZURUM / HINIS / Hınıs Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce34301,976336,3520
ERZURUM / YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34290,881541,1618,22
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60283,83944,4522,29
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30278,959146,8627,17
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