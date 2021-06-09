Erzurum lise taban puanları 2021! Erzurum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Erzurum' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Erzurum'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 452,3997 1,56 0,04 ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,6837 2,9 1,58 ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 422,5746 4,47 1,8 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 412,6549 5,82 4,45 ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 395,839 8,6 1,28 ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,5981 9,82 2,27 ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 386,3814 10,47 5,09