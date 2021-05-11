Erzincan'ın alan kodu kaçtır? Erzincan telefon kodu hakkında bilgi

Muhteşem doğa manzaraları ve doğa aktiviteleri ile beraber Erzurum bu konuda en sevilen şehirlerden biridir. Aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan da turistik bir şehir olduğunu söylemek mümkündür. Önemli kalıntılara sahip olan şehir, tarım ve hayvancılık ile sanayi konusunda da gelişme göstermeye devam ediyor. O yüzden şehir adına alan kodu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Erzincan'ın Alan Kodu Kaçtır?

Erzincan'ın alan kodu 0 446’dır. Ne zaman isterseniz nereye ulaşmayı arzu ediyorsanız 446 alan kodu ile beraber sabit hatları arayabilirsiniz. Erzincan şehrinin merkezi ile beraber bütün farklı ilçeleri adına bu alan kodu ortak olarak kullanılabilir. Tabii aynı zamanda her ilçenin kendine özgü farklı bir alan kodu bulunduğu için beraber tuşlanmalıdır.

Bu bağlamda 446 alan kodu ile beraber diğer numaraları giriş yaparak dilediğiniz yer ile iletişim kurabilirsiniz. Özellikle kış aylarında turistik açıdan önemli bir yere sahip olan Erzincan, av tutkunları içinde doğal bir alan sunmaktadır. Hangi amaçla olursa olsun 0446 alan kodu ile beraber Erzincan'ın sabit hatlarına ulaşım sağlayabilirsiniz.