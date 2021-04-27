Erzincan plaka kodu kaçtır? Erzincan ve ilçelerinin plaka harfleri

Erzincan şehrinin plaka kodu 24’tür. 24 Plaka kodlu araçların tamamı Erzincan şehrine bağlıdır.

Erzincan Plaka Kodu Kaçtır?

Erzincan ilk plaka kodları dağıtılırken şehir olarak sayıldığı için o dönemki alfabetik isim sıralamasında 24’üncü sırada yer alarak 24 numaralı plaka koduna sahip olmuştur. Erzincan şehrinden 60 binden fazla araç 24 plaka kodunu taşımaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzincan 24 plaka kodunu aynı zamanda şehrin posta kodunu da oluşturmaktadır. Posta kodu 24’le başlayıp mahalleye göre ek sayılar almaktadır. 24 plaka kodu Erzincan şehrini ifade etmektedir.

Erzincan ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Plaka kodları bir araçların hangi şehre bağlı olduğunu gösterse de harf kodları da o şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu göstermektedir. Plaka kodundan sonra fazlasıyla önemlidir. Erzincan da merkez ilçe ile birlikte 9 adet ilçe bulunmaktadır. Erzincan merkez ilçesine verilen harf kodları AC 001- AZ 999, DC 001- DD 999, DF 001- DT 999, DY 001- DZ 999, M 0001- M 3500, M 5501- M 6000, M 7001- M 9000, T 0001- T 1000, T 2001- T 2500 ve T 3001- T 4500 aralıklarında verilmektedir.

Tercan ilçesine verilen harf kodları DA 001- DA 999, DU 001- DU 999, M 3501- M 4500 ve T 1001- T 1500 arasında verilmektedir. Çayırlı ilçesinin harf kodları DE 001- DE 999, M 4501- M 5500 ve T 1501 -T 2000 arasında verilmektedir. Refahiye ilçesi için harf kodları FA 001- FA 999, M 6001 -M 7000 ve T 2501- T 3000 aralıklarında verilmektedir. Üzümlü ilçesi için harf kodları M 9001- M 9999, T 4501- T 5000 ve UA 001- UF 999 aralıklarında verilmektedir.