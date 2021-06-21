Erzincan lise taban puanları 2021! Erzincan LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Erzincan'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Erzincan'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,4383 3,55 0,04 ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 381,2775 11,57 2,97 ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 354,772 18,27 8,18 ERZİNCAN / MERKEZ / TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 353,9494 18,51 3,6 ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,7746 18,56 7,13