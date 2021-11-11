ERÜ'ye tam akreditasyon

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YÖKAK tarafından yükseköğretim alanında uygulanan 'Kurumsal Akreditasyon Programı' kapsamında koşulları sağlayan üniversiteler 'tam akreditasyon' belgesi almaya hak kazanıyor. Son olarak Erciyes Üniversitesi 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' almaya hak kazandı. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, belgeyi üniversite adına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış aldı.

ARAŞTIRMALARIN TOPLUMA KATKISI ÖNEM KAZANDI

Programda konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, özellikle son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşandığını ve mevcut yükseköğretim sisteminin dönüşmesini sağlayacak adımlar atıldığını ifade etti. Elmas, daha esnek ve değişime kolay adapte olan yapılar, yıkıcı teknolojik değişimin getirdiği yetkinlik ağırlıklı öğrenme, araştırma ve bunların topluma katkısının önem kazandığını anlattı. Salgın ile değişen yetkinliklere duyulan ihtiyacın yükseköğretimde beklentileri de değiştirdiğine dikkat çeken Elmas, "Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin de bunu esas alarak, üniversitenin ek olarak hangi yetkinlikleri kazandırdığına bakmalarını öneririm. Salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin yeterince kazandırılamadığının gördük. Salgından çıkmaya hazırlandığımız bu dönemde kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla bu açığın kapatılması gerekiyor" dedi.

5 YIL SÜREYLE TAM AKREDİTASYON

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Üniversitenin, kalite iyileştirme çalışmalarını ve araştırma üniversitesi performans göstergelerini iyileştirmeyi, ülkesine ve milletine daha iyi hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü vurgulayarak "Üniversiteleri tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının, 'Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri' kapsamında '2021 Yılı Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görülmesinin bunun örneklerinden oldu. ERÜ, 2022-2026 stratejik planında eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve sürdürülebilir üniversite olmak üzere 5 tema belirledi. Sürekli iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Erciyes Üniversitesi, 2020 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil oldu. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 14 Temmuz 2021 tarihindeki Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında üniversitemize 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' verilmesi kararlaştırıldı. Bugün Erciyes Üniversitesi olarak bu belgeyi almanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Elmas, 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni Çalış'a takdim etti.