Ertelenen sınavlarda tercih düzenlemesi

Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim” dedi.