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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Ertelenen sınavlarda tercih düzenlemesi

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Ertelenen sınavlarda tercih düzenlemesi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adayların, sınav merkezi tercihlerini 21-22 Ocak'ta güncelleyebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim” dedi.

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