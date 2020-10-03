Erp nedir ve ne işe yarar? Erp neden kullanılmalıdır?

ERP, işletmelerin kaynaklarını bir araya getirip uçtan uca yönetilmesini ve de verimli bir şekilde kullanılmasını desteklemek için geliştirilmiş olan bir sistem ve de yazılımların genel adıdır.

ERP Nedir?

ERP günümüzde Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelmekte olan Enterprise Resource Planning kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bir organizasyonun bütün veri ve de proseslerinin tek noktada entegre edilmiş olduğu bilgi sistemleridir. Pek çok ERP sistemleri entegrasyonu sağlayabilmek için, organizasyon genelinde olan çok sayıdaki fonksiyondan elde ettiği veri depolamak için birleştirilmiş bir veritabanı kullanmaktadır.

Klasik olan bir ERP yazılımı yapabilmek için bilgisayarların çeşitli yazılım ve de donanımlarını kullanılır. ERP sistemlerinde temel olarak değişik olan verilerin saklanabildiği temel bir veritabanı kullanırlar. Üretimin sürdürülmesi amacı ile plan yapma ihtiyacıyla doğan ERP’nin açılımı olan “Enterprise Resource Planning” ne kadar planlama ismi ile tarifenmiş olsa dahi aslen yapılan iş yönetmedir.

Bu altyapı yazılımı planlamaya veri sağlar. ERP projeleri genel olarak hızlı ve de büyük ölçekli pek çok sayıda fayda sağlar. Bu fayda maliyet tasarrufu, verimlilik artışı olabilir. Aynı zamanda da çok daha etkili ve de hızlı bir karar mekanizmasını da yönetim kademesine kolay bir şekilde kazandırmayı mümkün kılmaktadır.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP yazılımına geçiş yapmak önce işletmenin kendilerini tanımlama ve bu sayede bütün iş ve de süreçlerini açıklaması anlamına geldiği için İşletme süreçlerini iyice standardize edip kolaylaştırır ve yalınlaştırır. Bu yalınlaşma direkt işletmenin maliyetlerinde bir azalma ile zamanı verimli kullanma konularında katkı sağlamaktadır.

ERP yazılımları genel olarak işletmenin departmanlarını birbirine bağlamakta olan bir yapı şeklinde işletmeyi evirir iken işletmede çeşitli yönlerden bakılan işler için departmanlar ve de süreçler arasında uyum yakalanıp aynı dilin konuşmasına da destek sağlar.

ERP Neden Kullanılmalıdır?

ERP tercih edilmesi be kullanılmasının sebepleri aşağıdaki gibidir. Bunlar:

Kurumların içindeki tüm bilgilerin entegrasyonunun sağlanması, tek platformda düzenlenmesi, kontrolü ve de raporlanması,

Gerçek zamanlı olan doğru bilgiler ile stratejik bir karar alınabilmesi,

Bilgilere daha kısa sürede ve de gerçek zamanlı ulaşılması,

Dağınık yapılardan, bütünleşik tek bir noktadan yönetilen entegre bir yapıya geçilmesi,

Maliyetlerin azalması,

Güncel teknolojinin kullanımıyla müşteriye hızlı ve de doğru bir geri bildirim yapılmasıdır.