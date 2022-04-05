Erp ne demek ve açılımı nedir? Erp neyin kısaltması

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ERP kurumsal kaynak planlaması olarak bilinen Enterprise Resource Planning kısaltması olarak bilinmektedir. Dilimize İngilizceden gelen ERP kurumsal kaynak planlaması için kullanılan kaynakların tümü olarak bilinmektedir.

ERP Ne Demek ve Açılımı Nedir?

ERP kurumsal kaynak planlamasıdır. İşletmelerin bütün kaynaklarının birleştirilip daha verimli nasıl kullanacağının araştırılması için ERP sistemleri kullanılmaktadır. Dilimize İngilizceden gelen ERP açılımı Enterprise Resource Planning olarak bilinmektedir. ERP kurumların tüm kaynaklarının planlanması için kullanılan sistemlerin genel adıdır. ERP sistemleri ile farklı tipteki işletmelerin faaliyetleri yönetilir. ERP sistemleri uyumsoft veri tabanlı sistemlerdir. ERP yazılımları sayesinde işletmelerdeki tüm departmanlar birbirine bağlanır ve doğru bir şekilde yönetilir. Kurumsal firmaların yönetilmesi ve yönetimlerinin planlanması için ERP sistemleri kullanılmaktadır.

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ERP Neyin Kısaltması?

ERP kelimesi dilimize İngilizceden gelmiştir ve orijinal açılımı Enterprise Resource Planning'dir. ERP Türkçe olarak dilimizde kurumsal kaynak planlaması olarak kabul edilmektedir. Şirketlerin tüm departmanlarının birbirine bağlanması ve tek çatıda yönetilmesi için ERP sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. ERP sayesinde işletmelerin departmanları bir arada yönetilir ve bu süreç uyumlu olarak yönetilir.