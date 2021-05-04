Erozyon Nedir, Nerede Ve Hangi Bölgelerde Oluşur? Erozyon Nedenleri Hakkında Bilgi

Erezyon, toprakların rüzgar nedeniyle başka bölümlere taşınması durumudur.

Erezyon Nedir? Nerede ve Hangi Bölgelerde Oluşur?

Erezyon doğa olaylarının arasında yer alıyor. Tüm dünyada bulunan toprakların veya akarsuların rüzgarın etkisiyle aşınması durumuna verilen isimdir. Olduğu yerden rüzgar etkisiyle başka bir yere geçmesine erezyon adı veriliyor. Bu olaylar doğada oluşan ve dengenin etkisiyle sürekli gerçekleşen bir durumdur. Toprakların süpürülmesi sonucu altta bulunan toprakların meydana çıkması herhangi bir zarar durumu oluşturmaz. Fakat insanlar nedeniyle oluşan erezyon korkunç sonuçları beraberinde getirebilir.

Erezyonların oluşması tüm dünyanı etkisi altına alabilen bir durumdur. Oldukça korkunç sonuçları beraberinde getirebilir. Tüm dünyanın dengesini bozabilecek bir doğa olayıdır. Bitkiler erezyonu engelleyebilir. Kökleri nedeniyle toprakların hareket etmesini engeller. Fakat bitkiler çok fazla zara gördüğünde erezyon oluşumu engellenemiyor. Erezyon çok kötü sonuçlar doğuran bir doğa olayıdır. Bu olayların dünyada olan olumsuz etkileri birçok zarara neden oluyor. Erezyondan nasıl korunacağı hakkında insanlar pek çok bilgi araştırması yapabiliyor. Erezyonu engellemek ve riski azaltmak için bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler şu şekildedir;



Bitki örtüleri korunmalıdır

Bitki olmayan yerlere bitki örtüsü oluşturulmalıdır

Yerleşim yeri oluşturmak için ormanlara zarar verilmemelidir

Nadas uygulaması yapılmamalıdır

Anız örtüleri yakılmaması gerekir

Eğim olan arazilerde taçlandırma uygulanmamalıdır

Rüzgar etkisini azaltacak bariyer sistemi yapılmalıdır

Erezyonun doğada bulunan toprağın veya akarsuyun yer değişimiyle oluşuyor. Şiddetli rüzgar olan bölgeler erezyonların en çok yaşandığı bölgelerdir. Özellikle yüksek bölgeler erezyonun oluşma riski olan yerlerdir. Bitki örtüsü olmayan yerlerde erezyon daha fazla görülüyor. Bu nedenden dolayı boş arazilerde her zaman bir bitki örtüsü oluşturulmalıdır. Toprak kaymasını engelleyen faktörler arasında bitkiler bulunuyor. Bitkiler kökleri sayesinde toprağın rahat hareket etmesini engelliyor. Bu sebepten dolayı ormanların koruma altına alınması erezyonların riskini azaltacaktır.

Erezyon Nedenleri Hakkında Bilgi

Erezyon doğa olayı toprakların mevcut yerinden başka bir yere taşınma durumudur. Rüzgar ve sel suları nedeniyle topraklar yer değiştirebilir. Bu durum erezyon olarak adlandırılır. İnsanların etkisi olan erezyonlar çok tehlikeli sonuçlar oluşturabiliyor. Bitkilerin yok edilmesi ve ormanlara zarar verilmesi erezyonun yaşanma riskini çok fazla arttırıyor. Erezyonun oluşması nedenleri birçok kişinin merak ederek internet üzerinden araştırdığı bir konu oluyor. Bu doğa olayının nedenleri şu şekildedir;

Sel suları

Arazilerin eğimli olması ve bariyerli olması

Bitki örtüsünün yok edilmesi

Arazilerde yanlış kullanım

Sert rüzgarların oluşması

Akarsu debi seviyesinin yüksek olması

Doğa olayları bazı nedenlerden ve etkenlerden dolayı her bölgede görülmez. Birçok doğa olayı daha çok belirli bölgelerde görülebilir. Erezyonun hangi bölgelerde oluştuğu insanların merak ettiği bir bilgidir. Erezyonların önlenebilmesi adına bitki örtülerinin önemi oldukça büyüktür. İnsanlar bu konuda gerekli özeni göstermesi, erezyonun engellenmesinde çok etkilidir. Bitkilerin erezyonu etkilemesi ve bu konuda insanların bilinçli olması çok önemlidir. Bitkilerin kökleri toprak altında olduğundan, toprak kayması durumunda bitkiler kökleriyle toprağın kaymasını engelleyebilir. Ülkemizde bazı bölgelerde erezyon daha sık görülüyor. Bu bölgeler yapısı ve iklimi gereği erezyon gibi büyük bir doğa olayının oluşmasında etkili oluyor. Bu bölgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

İç Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi