Erozyon nasıl yazılır? TDK'ya göre erozyon kelimesinin doğru yazımı..

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Erozyon kelimesi içerisinde özellikle sesli harf üzerinden hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu verilerine bağlı olarak bu kelimenin doğrusu ve yanlışını ayırt etmek mümkün.



Erozyon Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Erozyon’ şeklindedir. Özellikle kelime içerisindeki sesli harflere dikkat etmek gerekir. En tehlikeli doğa felaketleri içerisinde yer alan erozyon, birtakım dış etmenler doğrultunda toprakta meydana gelen bozulmadır.



TDK'ya Göre Erozyon Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit erozyon kelimesinin doğru şekilde yazımı anlaşılabilir.



Erozyon (Doğru)



Erezyon (Yanlış)



Bu kelimenin doğru şekilde yazıma ele alındığı vakit, aynı zamanda doğru okunuşu da ifade edilebilir. Özellikle son dönemlerde ciddi anlamda meydana gelen bir doğal felaket olması ile beraber, çok kullanıldığı için yazılıma ve okunuşunu da iyi bilmek gerekir.