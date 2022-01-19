Erozyon nasıl yazılır? Erozyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türkçede söyleniş ve yazılış bakımından birçok kelime yanlış kullanılmaktadır. TDK' de kullanılan bu yanlış kelimelerin doğru şekli araştırılmaktadır. Bu bakımdan erozyon kelimesi yanlış kullanılan kelimelerden biridir.

Erozyon Ne Demek?

Erozyon kelimesi etimolojik olarak Fransızcada ''Erosion'' yani aşınma manasına gelen kelimeden dilimize geçmiştir.

Erozyonun diğer adına aşınım denmektedir. Erozyon, yer kabuğunun üzerinde bulunan toprakların, akarsular ve diğer dış etmenlerle toprağın aşınması veya yerinden koparılması manasına gelmektedir.

Erozyon, diğer bir deyişle yer kabuğu üzerinde bulunan toprağın coğrafi etkenlerle başka bir yere taşınma olayıdır.

Saygınlık ve değer kaybetme gibi manalara da gelmektedir.

TDK'ye Göre Erozyon Nasıl Yazılır?

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TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazılış şekli ''erozyon''dur. Erozyon kelimesi halk arasında sık sık yanlış kullanımıyla öne çıkan bir kelime olmaktadır. Erozyon kelimesinin ''erezyon'' şeklinde mi yoksa ''erozyon'' şeklinde mi kullanıldığı sürekli tartışma konusu haline gelmektedir.

Örnek Cümleler

Topraklarımızı erozyona karşı koruyabilmemiz için ağaçlandırma çalışması başlatmalıyız. (Doğru Kullanım)

Bu gün coğrafya dersimizde erezyon konusunu işledik. (Yanlış Kullanım)

Erozyon, çok tehlikeli bir doğal afettir. (Doğru Kullanım)