Ermeni Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Ermenice Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Ermenice dilinde kullanılan ve 38 harfli bir alfabe olan ermeni alfabesi, Mesrop Maştots tarafından oluşturulmuş bir alfabedir. 405 yılında bulunan ermeni alfabesi hala Ermenistan'da kullanılmakta olan bir alfabe olma özelliğine sahiptir. Çağdaş lehçeler arasında bulunmakta olan iki farklı türü de mevcut olarak bulunmaktadır.

Ermeni Alfabesi Nedir?

Ermeni alfabesi, Ermenistan'da kullanılmakta olan ve 38 harften oluşan bir alfabe olarak bilinmektedir. Ermenice olarak kullanılan dilin yazımında kullanılan bir alfabedir. 405 yılında bulunan ve kullanılmaya başlanan Ermeni alfabesi 19.yüzyıla kadar Ermenice dili edebiyatında kullanılan dil olma özelliğine de sahiptir. Ermeni okullarında kullanılmakta olan bir alfabe olarak bilinir.

Ermeni Alfabesi Kaç Harf?

Ermeni alfabesi, 38 harften oluşmakta olan bir alfabedir. Alfabede bulunan harflerin çoğu ünsüz harflerden oluştuğu gibi bir kısmı da ünlü harflerden oluşmaktadır. Genel olarak resmi yazım dilinde kullanılan bir alfabe olma özelliğine sahiptir.

Ermeni Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Ermeni alfabesinde bulunan toplam 38 harfin içerisinde hem sesli harfler hem de sessiz harfler bulunmaktadır. Alfabede bulunan 31 harf sessiz harflerden oluşurken, geriye kalan 7 harf ise sesli harflerden oluşmaktadır. Özellikle Ermeni okullarında kullanılmakta olan bir alfabedir. Ermenistan'ın resmi alfabesi olarak bilinmekte olan bir alfabedir.

Ermeni Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur?

l աԱ şeklinde yazılır (Ayp) şeklinde okunur.

l բԲ şeklinde yazılır (Pen) şeklinde okunur.

l գԳ olarak yazılan harf (Kim) olarak okunur.

l դԴ harfi ise (Ta) olarak okunur.

l եԵ şeklinde yazılan harf ise (Yeç) şeklinde okunmaktadır.

l զԶ harfi (Za) olarak okunur.

l էԷ harfinin okunuşu (E) şeklinde olmaktadır.

l ըԸ harfinin okunuşu (It) şeklindedir.

l թԹ şeklinde yazılır ve (To) şeklinde okunur.

l ժԺ harfi ise (Je) olarak okunmaktadır.

l իԻ harfinin okunuşu (İni) şeklinde olmaktadır.

l լԼ harfi ise (Lün) olarak okunmaktadır.

l խԽ harfinin okunuşu (He) şeklinde olmaktadır.

l ծԾ olarak yazılır ve (Dza) olarak okunur.

l կԿ harfinin okunuşu (Gen) şeklinde olmaktadır.

l հՀ olarak yazılır ve (Ho) şeklinde okunur.

l ձՁ harfinin yazılışı iken (Tza) ise okunuşudur.

l ղՂ olarak yazılır ve (Ğad) olarak okunur.

l ճՃ şeklinde yazılır ve (Ce) şeklinde okunur.

l մՄ harfi ise (Men) olarak okunmaktadır.

l յՅ olarak yazılan harf (Hi) olarak okunmaktadır.

l նՆ harfi ise (Nu) olarak okunmaktadır.

l շՇ harfinin ise okunuşu (Şa) şeklindedir.

l ոՈ olarak yazılan harf ise (Vo) olarak okunmaktadır.

l չՉ olarak yazılır ve (Ça) olarak okunur.

l պՊ harfi ise (Be) olarak okunur.

l ջՋ şeklinde yazılan harf (Çe) olarak okunur.

l ռՌ harfi ise (Ra) olarak okunur.

l սՍ harfi (Se) olarak okunur.

l վՎ harfi (Vev) olarak okunur.

l տՏ şeklinde yazılır (Dün) olarak okunur.

l րՐ harfi ise (Re) olarak okunur.

l ցՑ harfi ise (Tzo) şeklinde okunur.

l ւՒ olarak yazılır (Hün) olarak okunur.

l փՓ harfi ise (Pür) olarak okunur.

l քՔ harfi (Ke) olarak okunur.

l օՕ harfinin okunuşu (O) şeklindedir.

l ֆՖ harfi ise (F) olarak okunur.

Ermeni Alfabesi Harfleri ve Sırası

Ermeni alfabesinde bulunan harfler; աԱ, գԳ, դԴ , եԵ, զԶ, ըԸ , թԹ , ժԺ ,իԻ ,լԼ, խԽ, ծԾ , կԿ, հՀ , ձՁ , ղՂ , ճՃ, մՄ , յՅ , նՆ ,շՇ , ոՈ , չՉ, պՊ, ջՋ, ռՌ , վՎ , տՏ , րՐ ,ցՑ , ւՒ , փՓ , քՔ, օՕ ve ֆՖ olarak ifade edilebilir.