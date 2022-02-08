Erkenin zıt anlamlısı nedir? erken kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Erken sözcüğünün anlam bakımından önemi herkes tarafından biliniyor. Sık kullanılan erken kelimesinin zıt anlam karşılığı, geç kelimesidir. Geç ile erken sözcüğü birbirlerinin zıt anlamlarıdır.

Erkenin Zıt Anlamlısı Nedir?

Her kelimenin taşıdığı anlam bakımından önemi oldukça büyüktür. Sözcüklerin farklı kökenlere ait olması bireylerin zıt anlamlar konusunda ​​​​​​​zorluk yaşamasına neden olabiliyor. Erken kelimesine ​​​​​​​zıt olan sö​​​​​​​zcük türleri arasında geç kelimesi bulunuyor.​​​​​​​​​​​​

Erken Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Günümü​​​​​​​zde anlamı bulunan erken sö​​​​​​​zcüğünün ​​​​​​​zıt anlamlıları için bireyler kaynaklarda arama yapabiliyor. Arama motorlarına ya​​​​​​​zılan erken kelimesiyle ilgili bilgi sahibi olunmak isteniyor. Erken kelimesine ​​​​​​​zıt anlamlı olan sö​​​​​​​zcük türlerinden biri de, geç kelimesidir.​​​​​​​