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Erkenin zıt anlamlısı nedir? erken kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#TDK#Sözlük#Erkenin Zıt Anlamlısı
Erkenin zıt anlamlısı nedir erken kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Türkçe dilinde bulunan her bir sözcüğün zıt anlamlısı olan sözcükler bulunuyor. Araştırma yapmayı sürdüren bireyler erken kelimesini ele alarak, zıt anlamları hakkında bilgilere ulaşmak istiyor. Herkesin merak ettiği erken kelimesinin zıt anlamlıları, farklı kaynaklarda inceleme yapılarak öğrenilmek isteniyor. Erkenin zıt anlamlısı nedir? Erken kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları hakkında detayları derledik.

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Erken sözcüğünün anlam bakımından önemi herkes tarafından biliniyor. Sık kullanılan erken kelimesinin zıt anlam karşılığı, geç kelimesidir. Geç ile erken sözcüğü birbirlerinin zıt anlamlarıdır.

 Erkenin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Her kelimenin taşıdığı anlam bakımından önemi oldukça büyüktür. Sözcüklerin farklı kökenlere ait olması bireylerin zıt anlamlar konusunda ​​​​​​​zorluk yaşamasına neden olabiliyor. Erken kelimesine ​​​​​​​zıt olan sö​​​​​​​zcük türleri arasında geç kelimesi bulunuyor.​​​​​​​​​​​​

 Erken Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Günümü​​​​​​​zde anlamı bulunan erken sö​​​​​​​zcüğünün ​​​​​​​zıt anlamlıları için bireyler kaynaklarda arama yapabiliyor. Arama motorlarına ya​​​​​​​zılan erken kelimesiyle ilgili bilgi sahibi olunmak isteniyor. Erken kelimesine ​​​​​​​zıt anlamlı olan sö​​​​​​​zcük türlerinden biri de, geç kelimesidir.​​​​​​​

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#TDK#Sözlük#Erkenin Zıt Anlamlısı

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