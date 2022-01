Erken tatil söz konusu değil

Haberin Devamı

CNN Türk’te yayınlanan "Gece Görüşü" Programı'nda Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Özer, “Omicronu takip ediyoruz, 2 haftalık bir sürecimiz var. Sonra yarıyıl tatili başlayacak. Erken tatil şimdilik gündemimizde yok” dedi. Bakan Özer konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir.

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI ÇOK YÜKSEK

En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41. İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

ERKEN TATİL SÖZ KONUSU DEĞİL

Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. Biz 10 binleri gördük Omicron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor, Omicron’daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

HEDEF 100 MİLYON KİTAP

Bu süreçte öğretmenlerimiz Bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12’nci sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8’inci sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23,5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık. İkinci dönem ilk defa ilkokul 2’nci sınıflara da bu kapsamda destek vereceğiz. 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibarıyla tüm okullarımızda kütüphane var ve 28 milyon civarında kitap varken bugün itibarıyla 41 milyon kitaba sahip okullarımız. 2022’deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde. Başarabilirsek her ay 5 milyon kitapla bu kütüphanelerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor. Konumundan bağımsız, tüm okullara her imkanı sağlayalım ki eğitimde imkandan kaynaklanan bir eşitsizlik ortaya çıkmasın.

EN BÜYÜK BÜTÇEYİ MEB ALDI

Dezenfektan, maske gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 722 milyon TL’yi tüm okullarımıza gönderdik. Bu rakam bir önceki eğitim-öğretim yılında gönderilen rakamın 20 katıydı. Hükümetlerimiz son 20 yılda eğitime en büyük bütçeyi verdi. Bu sene de bütçede en büyük payı MEB aldı. Urfa’da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler. Oradaki öğrenciler çamurun, tozun toprağın içinde oynuyorlar. Biz oraya basketbol sahası yapabilir, rekreasyon olarak çok güzel hale getirebiliriz. Ben de orada kendimce bir tepki verdim. Türkiye’de günde 272 kütüphane yapıldı 2 ay boyunca, olağanüstü bir şey. Okulların talep ettiği tüm ihtiyaçları biz karşılıyoruz. 2022’de yeni bir proje başlatacağız: Temiz Okul, Temiz Enerji. 150 milyona yakın ödenekleri tüm illerimize gönderdik. Hızlı şekilde başlayın, tüm okullarımızın tuvaletlerini gözden geçirin. Kantinler, yemekhaneler, tüm okullarımızda hepsini gözden geçireceğiz.

ASIL İHTİYAÇ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Okullarla bakanlığın ve genel müdürlüklerin iletişimi arttıkça bir sene sonra çok farklı bir okul ortamından bahsedeceğiz. İstediğimiz noktaya tam gelmedik ama istediğimiz noktaya doğru gidiyoruz. 3 yıl önce konuşulan problemler bugün konuşulmuyor. İş dünyasının temsilcileri eğitim alan öğrencilerimizin mezun olmasını beklemiyor artık. Türkiye’nin asıl ihtiyacı olan yer mesleki eğitim merkezi. Haftada bir gün öğrenci okula gidiyor, geri kalan tüm günlerde gerçek iş ortamında çalışarak yaparak öğreniyor. Mesleki eğitim merkezine giden öğrenciler her ay asgari ücretin 3’te 1’i kadar maaş alıyordu. Artık mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrencilerde işverenin hiçbir yükümlülüğü yok, tamamını devlet üstlendi. Artık asgari ücretin yarısını alıyor. Aylık 1400 TL civarında her ay ücret alıyor, kalfa olanlar da 2 bin 125 TL civarında maaş alıyor. Yaş sınırlaması da yok. Kanun değişmeden önce mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısı 150 binlerdeydi, şu anda 250 binlere geldi.

ADAY KALDIRMA KALKACAK

Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştığında Türk eğitim tarihinde bir ilk olacak. İlk defa öğretmenlerimizin öğretmen adaylıktan başlayarak kariyerlerinin tamamı içerecek bir dizayn oluşturuluyor. Öğretmenlerdeki aday kaldırmayla ilgili sınav kaldırılacak. Öğretmenlerimizi okullara hazırlamakla ilgili kişisel destek vereceğiz. 10 yıl öğretmenlik yapmış olan öğretmenlerimiz yaklaşık 180 saatlik bir eğitimimizden geçecek başvurmak isteyenler. Sonra yazılı sınava girecekler. Başarılı olanlar uzman öğretmen olacak. Bir derece artı bin TL özlük haklarında iyileşme olacak. Yüksek lisans yapmışsa yazılı sınavdan muaf olacak. Yazılı sınav 180 saatlik eğitimin içeriğinden oluşturulacak. 10 yıl uzman öğretmen olan öğretmenlerimiz de 240 saatlik bir eğitimden sonra yazılı sınavdan başarılı olursa baş öğretmen olacak. İlave bir derece ve 2 bin TL iyileştirme yapılacak. Doktora yapmışlarsa bu sınavdan muaf olacaklar.



15 TATİL MESAJI

Bu dört buçuk aylık sürecin içerisindeki hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz gerçekten çok fedakarlık gösterdiler. Türkiye’ye şunu gösterdiler: Bu süreç içerisinde okullar açık kalabilir. Biz yeter ki aşı maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Onun için o on beş günlük süre içerisinde isteyen öğretmenlerimiz için uzaktan eğitimle ilgili de destek vereceğiz. Öğrencilerimiz de dinlensinler.”