Erken Çocukluk Eğitimi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zeytinburnu Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulunda düzenlenen ‘Erken Çocukluk Eğitimi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Selçuk, geçen hafta okulöncesi eğitim kurumlarının beş gün olmak üzere açıldığını hatırlatarak, çocukların okula rahatça gitmesi için her türlü ortamı sağladıklarını söyledi. Okulöncesi eğitimi zenginleştirmek amacıyla TRT EBA televizyonunda 12 Ekim'den itibaren okulöncesi çocuklar için hazırladıkları program dizisinin günde iki kere yayımlandığını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

“Çocukların her ortamda ve fırsatta, daha çok ve nitelikli eğitim alabilmesi için fırsat oluşturduk. ‘Ailece’ adı altında bir kuşakla da bu programı destekledik. 2023 Eğitim Vizyonu'nda okulöncesi ve erken çocukluk eğitimi vurgulandı. Vizyondaki hedeflere ne kadar ulaştığımızı defalarca gözden geçirdik ve eksiklikleri kontrol ettik. Ciddi bir mesafe aldığımızı da kanıtlara dayalı olarak gösterebildik. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrenci okulöncesi eğitime devam ediyor.

Öğretmenlere yönelik 450 etkinliğin yer aldığı öğretmen etkinlik kitabı çok sayıda destek materyalle çalışmaların daha da zenginleşmesine gayret gösteriyoruz. Bunun çocuklar için olan üç ciltlik içeriği de hem web ortamında hem de baskılı olarak sunuldu. Çocukların ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerin karşılanması ve belli durumlarda çocuklara ödenek gönderilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Ancak Türkiye'de 14 bin civarında mezra ve köy var. Yani erişimde kısmen sorun yaşayan çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı, gezici sınıf ve yaz okulları, bu çalışmalardan bazıları. Bu dönemde 14 bin mezra ve köy halkı yerleşim yerindeki yaklaşık 20 bin civarında çocuk için, onların şartlarına uygun olarak da gezici öğretmen modeliyle bu desteğimizi sürdürmüş oluyoruz.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM TAKVİMİ HAZIRLADIK

Çocuklar ve öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla yaptığımız daha birçok çalışma var ve bunlar hayata geçti. Çocuklarımız için Erken Çocukluk Eğitim Takvimi hazırladık. Bir velimiz veya öğretmenimiz, '365 gün boyunca bir çocukla ne yapılır, nasıl yapılır, hangi oyunlar oynanır, hangi bilimsel terimler gözden geçirilir, günün sözü nedir, o gün için değerlerimizle ilgili nasıl bir içerik vardır?', bütün bunları her gün takvim yaprağında bulma imkanına sahipler. 'Benim Oyun Sandığım' adı altında bir sandığımız var. Bu sandığımız bir çocuğun okulöncesinde ihtiyaç duyabileceği hemen her şeyi içinde barındırıyor. Bu sandıkta çocukların çok daha erken yaşlarda, okula, hatta ana sınıfına gelmeden önceki yıllarda neyi nasıl yapabileceği konusunda çok zengin materyaller var ve bunu çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Konuşan duvarlarla ilgili bir çalışmamız var. 'Bir Şeyden Çok Şey' etkinlik setimiz var. 'İlk Arkadaşım' kitapçığı da bu çalışmalardan bir tanesi. Bu çalışmaları erişemedikleri ve az eriştikleri hiçbir çocuğun kalmaması, öğretmenlerin yalnız hissetmemesi amacıyla yaptık. Her zaman onların yanındayız ve ihtiyaç duydukları her türlü materyali karşılamak için çalışıyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZA HIZLA DEVAM EDECEĞİZ

Akademisyen ve öğretmenler bu çalışmaları yaparken büyük bir gayret gösterdi. Bu çalışmaları yaparken sanırsınız bilimsel çalışma yapmıyorlar, bir şekilde resmi bir görevle meşgul değiller, sadece oyun oynuyorlar. Oyun oynar gibi yapılan bu çalışmaların bereketi ve eğlencesi çok daha yüksek. Çocuklar için bir şey yapıyor olmanın hazzı gerçekten inanılmaz. Bu hazzı hep birlikte paylaşma fırsatı veren emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işler elbirliği, işbirliği ve gönülle olur. Eğer bunu sadece resmi görev çerçevesinde yapmaya çalışırsak emin olun eksik, zayıf ve kimsesiz kalır. Bunun önüne geçebilmek için de hep birlikte çocukların gözündeki pırıltıyı arttırmak, ışıklarını yükseltmek ve yüceltmek için daha çok çalışmamız lazım, çok ödevimiz var. Bu ödevlerimizi yapmak için de erken çocukluk eğitimindeki tüm çalışmalarımıza daha büyük bir hızla devam edeceğiz. Çocuklarımızın okula geliyor olmasıyla yetinmiyoruz, aynı zamanda EBA TV'deki içeriklerle desteklenmesini, burada ismini saydığım eğitim paketleri ve destek materyalleriyle de zenginleşmelerini sağlamaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız daha da artacak."

BAKAN SELÇUK, ‘BENİM OYUN SANDIĞIM’ SETİNİN ULAŞTIĞI ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından ‘Benim Oyun Sandığım’ setinin ulaştırıldığı Elazığ Merkez Yukarı Çakmak Köyünde yaşayan okulöncesi eğitimi alamayan Elif Barunduk ve öğretmen Nihan Karabulut'la canlı bağlantıyla görüştü. Selçuk, Karabulut ile Barunduk ve ailesini selamlayarak, İstanbul'dan sesleniyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Öğretmen Karabulut, yaptıkları çalışmalar doğrultusunda il merkezine bağlı 45 öğrencinin okulöncesi eğitim alamadığını, bulundukları yerde okul olmadığını, bu öğrencilerin taşımalı sistemle kilometrelerce uzaklıktaki başka okullara gidemeyecek kadar küçük olduğunu, Barunduk'un da bu öğrencilerden biri olduğunu ve ‘Benim Oyun Sandığım’ projesi sayesinde artık öğretmenlerin öğrencilerin yanına gittiğini anlattı. Karabulut, Barunduk'un sandıktan çıkan materyalleri çok beğendiğini aktararak, buradan çıkan resim defterine çizdiği resmi gösterdi. Resmi çok beğendiğini belirten Selçuk, Karabulut'un sözlerine üzerine şöyle konuştu:

"Öylesine içtenlikle, sevgiyle, sadakatle bağlanmışsınız ki bu mesleğe, anlatırken sanki çok büyük bir heyecanın, müthiş bir mutluluğun içerisinde bir dil kullanıyorsunuz. Burada imkan var, sandıklar, kitaplar, araçlar, gereçler gibi, bunlar bizim vazifemiz, bunlar için teşekkür etmeniz gerekmiyor. Bunun daha fazlasını yapmak bir ülke ödevi, bunu hep beraber yapacağız. Bütün bu materyalleri oluşturmak nispeten kolay ama sizin yüreğiniz olmazsa biz bunu işi başaramayız. O yüreğin dolu dolu olduğunu şu anda görüyorum. Milletim ve meslektaşlarım adına size teşekkür ediyorum."

BAKAN SELÇUK'TAN MİNİK KEZBAN'A RESİM SÖZÜ

Bakan Selçuk, Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyünde yaşayan okul öncesi eğitim alamayan Kezban Öztürk ve öğretmen Meryem Eksen'le de görüntülü görüştü. Oyun sandığını alarak ‘öğretmen ve okul olmak’ için Öztürk'ün evine gittiklerini belirten Eksen, Kezban'ın sandığın içindeki materyalleri çok beğendiğini anlattı. Kezban Öztürk de Bakan Selçuk'a halini hatırını sordu, sandıktan çıkan hediyelerden duyduğu mutluluğu ifade etti. Bakan Selçuk, resim yaptığını dile getiren Öztürk'e, "Çok güzel olmuş, harika olmuş. Bir kalbin içerisine çiçek konulmuş. Çok beğendim" yanıtını verdi. Selçuk'un "Resmi bana hediye edecek misin?" sorusunu Öztürk, "Tabii ki de" diye cevapladı. Selçuk da Öztürk için bir resim yaparak göndereceği sözünü verdi.