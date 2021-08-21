Erkekler Neden Sünnet Olur? Sünnet Nasıl Ve Ne Zaman Yapılır

Penisin baş kısmını ve üzerini örten deri parçasının cerrahi yöntemlerle çıkarılma işlemi sünnet olarak ifade edilmektedir. Bu işlem aynı zamanda dini, kültürel ve sosyal açıdan da önemli bir yere sahiptir. Üstelik artık günümüzde sağlık açısından büyük öneme sahip durumlar içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün.

Erkekler Neden Sünnet Olur?

Sünnet aslına bakılırsa antik dönemden günümüze kadar ulaşmış bir yöntem olarak öne çıkar. Mısırlılar ile beraber birçok farklı kültür ve medeniyet üzerinden gelişmiş olan bir yöntemdir ve hala devam eder. Ülkemizde ise hem İslam’ın getirdiği şartlar doğrultusunda hem de sağlık açısından bu uygulama gerçekleşmektedir. Ancak özellikle sağlık noktasında birçok fayda getirdiğini dile getirmek mümkün.

- Penis kanserini önemli oranda azaltır.

- Sünnetli bir kişinin partnerinin rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıkarılmıştır.

- İdrar enfeksiyonlarından korunma imkanı verir.

- Cinsel yolla bulaşan gelecek olan hastalıklara karşı önlem imkanı sağlar.

Genel anlamda yukarıda verilen avantajları ve faydaları ile beraber sünnet erkekler için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı günümüze tıbbi yönden çocuklar belli bir yaşa geldikleri vakit, gelenek ve görenekler doğrultusunda sünnet olurlar.

Sünnet Nasıl Yapılır?

Sünnet cerrahi bir yöntem üzerinden ele alınır ve ameliyat eşliğinde gerçekleştirilir. O yüzden hastanede steril bir ortamda ve doğru ekipman ile yapılmalıdır. Aynı zamanda genel anestezi eşliğinde gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Anestezi ile beraber ameliyat yapılacak olan kısım temizlenir ve steril hale getirilir. Böylece cilt katlantısı uzman doktor kontrolü altında kesilir ve çıkarılır. Kısa bir zaman içerisinde ise özel pansuman ile beraber ilgili bölgede herhangi bir sorun yaşanmadan, çocuk yeniden günlük yaşantısına dönebilir.

Sünnet Ne Zaman Yapılır?

Bu konuda en merak edilen durumlar arasında sünneti ne zaman yapılması gerektiği geliyor. Sünnet özellikli tıbbi bir gereklilik olduğu dönemlerde herhangi bir yaş aralığı olmadan yapılabilir. Ancak tıbbi açıdan bir gereklilik bulunmuyor ise, o vakit çocuğun en uygun olduğu yaş aralığında yapılması gerekmektedir. Özellikle uzman doktorlara göre 4 ile 6 yaşları arasında yapılması uygun dönemler içerisinde geliyor. Yarı anestezi ile beraber bu dönem içerisinde çocuklar durumu kaldırabilir ve ileriki yaşlarda yaşayabileceği stresi atarlar.