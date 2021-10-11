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Erkek Üreme Sistemi Organları İsimleri Ve Görevleri Nelerdir?

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Erkek Üreme Sistemi Organları İsimleri Ve Görevleri Nelerdir

Eşeyli üreme söz konusu olduğu vakit erkek üreme organı ile beraber dişi üreme organları ön plana çıkar. Genetik materyalin bu şekilde aktarılması ve döllenmesi üzerinden, yeni bireylerin oluşumu sağlanır. Peki, erkek üreme sistemi organları isimleri ve görevleri nelerdir detayları ile derledik.

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 Canlı türlerine bağlı olarak günümüzde birçok farklı erkek üreme organları bulunmaktadır. Bunlar farklı isimler üzerinden adlandırılır ve aynı zamanda değişik görevleri bulunmaktadır. Ortak olarak ise dişi üreme organını döllemesi ile beraber, genetik aktarımın gerçekleşmesi öne çıkar. Dünya çapında en önemli üreme yöntemi olarak da ifade etmek mümkün.

 Erkek Üreme Sistemi Organları İsimleri Nelerdir?

 Erkek üreme sistemi organları özellikle insan üzerinden ele alınmak suretiyle ifade edilmektedir. Dişi organın üzerinden yumurtanın döllenmesi noktasında, belli başlı aşamalar ele alınır ve bu aşamalar üzerinden genetik materyal aktarımı gerçekleşir. Bu doğrultuda erkek üreme sistemi organları isimleri ile beraber ifade edilebilir.

 - Penis

 - Skrotum (Torba)

 - Testisler (Erbezi)

 - Prostat

 - Sperm kanalları

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 Yukarıda verilen tüm erkek üreme sistemi organları bu isimler üzerinden adlandırılır. Aynı zamanda her birinin ayrı görevleri vardır ve bu görevler, üreme üzerinden genetik çeşitliliğin aktarılması noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Diğer yandan erkek üreme sistemi bir bütün olarak ele alınır ve tüm kısımlar ortak şekilde birbirine bağlıdır.

 Erkek Üreme Sistemi Organları Görevleri Nelerdir?

 Erkek üreme organları belli başlı isimler üzerinden ifade edilir ve her birinin değişik görevleri bulunmaktadır. Genetik çeşitliliğin gerçekleşmesi ve genetiğin aktarılması noktasında tüm erkek üreme sistemi organlarının görevleri büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı her birini tek tek ele almak ve ifade etmek gerekir.

 Penis: Penis erişkin bir erkekte 6 ya da 8 cm’ye kadar uzunluğa sahiptir. Aynı zamanda 3 ila 5 cm çapına sahiptir. Söz konusu sertleşme olduğu zaman ise boyutları 2 katına kadar çıkar. Tabii bu boyutları ve çapı kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Baş ve gövde olarak ise ikiye ayrılır. Sünnet derisi denen bir kısım penis başını kapatır. Ancak sertleşme durumunda ise penis başı deriden ayrılır ve dışarı çıkar. Aynı zamanda 3 silindirik yapı ile beraber bunları saran zardan oluşmaktadır.

 Skrotum (Torba): Büyüklüğü ve şekli yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Sperm kanallarını içeren bir torba olması ile beraber iki uyluk arasında aşağı doğru sarkıktır. Normal vücut ısısından 3 adet 4 derece kadar daha soğuk olması sayesinde, spermin oluşabilmesi için uygun ortam elde edilir.

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 Testisler (Erbezi): Penisin hemen alt kısmında yer alan torbanın içerisinde sağ ve sol kısımda yer alır. Aynı zamanda torba oldukça esnek bir yapıdadır ve bu sayede testleri koruma altına alır. Özellikle erkek cinsel uyarılması noktasında önemli bir rol üstlenmektedir.

 Prostat: Yuvarlak kestane büyüklüğünde olan ve mesane kısmına yerleşmiş olan bölümdür. Meni sıvısının spermler dışında kalan bölüm ile beraber, spermin kendine has kokusu üzerinden besleneceği maddeleri sorgulamakla görevlidir.

 Sperm kanalları: İdrar kanalı olarak bilinen siperden hareketlenmesi ve taşınması konusunda görevli olan yapıdır. Özellikle meni ile beraber idrar sıvısının birbirine karışmaması konusunda en önemli kısımdır.

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 Bu şekilde erkek üreme sistemi organları isimleri ile beraber görevleri üzerinden ayrılmaktadır. Her birinin kendine ayrı görevleri yer alır ve bu görevler doğrultusunda eşeyli üreme açısından büyük bir öneme sahiplerdir. Temel unsur ve görev ise genetik aktarım ile beraber bunu sperm üzerinden gerçekleştirmektir.

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