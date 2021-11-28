Eritem nedir, neden oluşur? Eritem hastalığı (Nodozum) belirtileri ve tedavisi..

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Eritem cilt üzerinde veya altında gözüken kızarıkların oluşturduğu rahatsızlıktır.

Eritem Nedir?

Eritem ciltte oluşan kızarıklardan oluşan rahatsızlığa verilen bir isimdir. Eritem kılcal damarların insan vücuduna tepki vermesiyle ortaya çıkmaktadır. Eritem çeşidine göre eritem vücutta kırmızı, mor veya kahverengi olarak görülebilmektedir. Eritem kendini sadece kızarıklıklarla belli etmez bazı insanlarda yorgunluk, eklem ve baş ağrısı yapabilmektedir.

Eritem Neden Olur?

Eritem insan vücudunda bulunan kılcal damarların genişlemesi veya tahriş olmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kılcal damarların tahriş olması ya da genişlemesi kılcal damardaki kan akışını hızlandırmakla birlikte ciltte görünen kızarıklar oluşmasına neden olmaktadır. Kılcal damarların genişlemesinde veya tahriş olmasının birçok nedeni olabilmektedir. Eritem türüne göre neden olduğu da değişmektedir.

Eritem Çeşitleri Nelerdir?

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Eritem hastalığının 12 çeşidi bulunmaktadır. Eritem rahatsızlığının çeşitleri;

UV kaynaklı eritem güneş yanığından oluşmaktadır. Bir kişinin fazla güneşte kalması veya ultraviyole radyasyondan yanmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Eritema multiforme çeşidi ilaçlara karşı vücudun enfeksiyon veya alerjik reaksiyon göstermesinden oluşur.

Eritema noduzum birçok nedeni olabilmektedir.

Eritema migrans lyme hastalığından dolayı görülmektedir.

Eritema induratum tüberkülozdan dolayı oluşan eritem çeşididir.

Eritema infekyozumu çocukluk çağı enfeksiyonu olarak bilinmektedir. Tokatlanmış gibi görüntüsü bulunmaktadır.

Eritema marginatum uzuvlarda görülen pembe halkalardan oluşan eritem çeşididir.

Eritema toksikum yeni dünyaya gelmiş bebeklerde görülen deri döküntüsüdür.

Eritema giratium repens genellikle altta yatan kanserle ilgili olarak görülmektedir.

Palmar eritem elde görülen eritem çeşididir. Avuç içini ve parmakları içermektedir. Hafif derece de ısı ve kızarıklık vardır fakat ağrı bulunmamaktadır.

Eritem annüler sanrifuj nadir görülen deri döküntüsü olarak bilinmektedir.

Eritem Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Eritem hastalığı belirtilerini eritem çeşidine göre göstermektedir. En çok görülen eritem çeşitlerinin belirtileri şu şekildedir;

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UV Kaynaklı Eritem belirtileri kızarık ve ağrılı deri, normalden sıcak ve gergin deri, tahriş ve iltihap olarak görülmektedir.

Eritema nozduzum belirtileri arasında ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, şişmiş eklemler, akciğer enfeksiyonu, boğaz ve burun enfeksiyonu, vücudun bazı yerlerinde ağrılı nodüller ve lezyonlar görülmektedir.

Eritema Multiforme belirtileri baş ağrısı, eklem ağrıları, yorgunluk, ateş, kaşıntı, iltihaplı kızarıklıklar, avuç içlerinde ve elde şişlik, ayaklarda dizlerde ve dirseklerde şişlik görülmektedir. Genellikle aniden çıkan lezyon ve kırmızı lekelerde görülmektedir.

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Eritem Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Hastalığı tedavi etmek için öncelikle teşhis edilmesi gerekmektedir. Eritem teşhisinde genellikle fiziksel teşhis yeterli bulunmaktadır. Eritemin üzerine parmakla baskı uygulandığında kaybolur diğer rahatsızlıklar kaybolmamaktadır. Eritem eğer derinizin iyice altındaysa o zaman boğaz kültürü, kan testi istenmektedir. Bazı durumlarda cilt biyopsisi ve röntgende istenebilmektedir. Yapılan testler semptomları güçlendirerek hastalığı ortaya çıkaracaktır.

Eritem Hastalığının Tedavisi Nedir?

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Eritem hastalığının tedavisinde eritem normal bir durumdaysa genel olarak bir şey yapılmamaktadır. Doktorunuzun teşhis etmesi ve tedavi gerekli görmesiyle tedavi edilmektedir. Eğer eritem enfeksiyona bağlı olarak oluşmuşsa antibiyotik vererek eritemi geçirir. Eritemin oluşmasında kullandığınız bir ilaçtan şüphelenildiyse o ilaç bıraktırılır ve düzelip düzelmediği izlenir. Eritem rahatsızlığından kurtulmak için genel yapılması gereken şeylerde bulunmaktadır. eritemden kurtulmak istiyorsanız bağışıklık sistemini güçlü tutmalı veya güçlendirmeniz gerekmektedir. Aloevera gibi bitkisel şeyler eritemin geçmesine yardımcı olmaktadır. Eritemin geçmesi için besin takviyeleri de önerilmektedir. Eritemden korunmak için güneşe yeterince çıkılmalı, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunmalı ve enfeksiyondan oluşmaması için hijyene dikkat edilmelidir.