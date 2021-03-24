Erguvan Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Erguvan Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Her ağaç birbirinden değerlidir. Doğada birbirinden farklı çeşitleri bulunan Erguvan ağaçlarının bakımı ve özellikleri kendine hastır. Erguvan ağacının bakımı öğrenildiği takdirde ağacın gelişimi de önemli ölçüde artar.

Erguvan Ağacı Nedir? Erguvan Ağacı Hakkında Bilgi

Güzel görünümü ve hoş kokusu ile bilinen erguvan ağacı Nisan ve Mayıs aylarında yaprakları oluşmadan önce bütün dalları mor ve pembe çiçekler açar. Oldukça dekoratif bir bitki olan erguvan ağacı renkleri ve yaprak formu ile oldukça güzel bir görüntüye sahiptir. Erguvan ağacı çoğu zaman çalı ve ağaç formunda da olabilir. Kışın yapraklarını döken erguvan ağacı neredeyse her tür toprakta rahat bir şekilde yetişir. Erguvan ağacı çoğunlukla güneşli ortamları sever.

Erguvan Ağacı Latince İsmi

Mor ve pembe çiçekleri olan Erguvan ağacının neredeyse her dilde karşılığı bulunmaktadır. Özellikle Erguvan ağacının Latince adı Cercis Siliquastrum olarak bilinmektedir. Ayrıca erguvan ağacının Almanca adı da Judasbaume olarak bilinir. Fransızca Arbre de Judee de erguvan ağacı demektir.

Erguvan Ağacı Özellikleri

Erguvan ağacı ülkemizde en çok bilinen ve yetişen ağaçlardan bir tanesidir. Erguvan ağaçları Nisan ve Mayıs aylarında yapraklarını açmadan önce mor ve pembe çiçekler ile bezenir. Erguvan ağacı güneşi sever. Güneşli ortamlarda ise daha çabuk büyür. Erguvan moru en beğenilen renklerden bir tanesidir.

Erguvan Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Erguvan ağacı dikim tarihlerini iyi bilmek gerekir. Erguvan fidanları yılın 12 ayı boyunca dikilebilir. Erguvan ağacı dikimi için 60 santimetrelik çukurlar açılmalıdır. Fidan da düz bir şekilde dikildikten sonra 5 ve 10 litre kadar can suyu verilmelidir. Erguvan ağacı bu şekilde dikilir.

Erguvan Ağacı Nerede Yetişir?

Rengarenk çiçekleri ile meşhur olan erguvan ağacı güneşli ortamları sever. 12 ay boyunca dikilebilen erguvan ağacı can suyunu da aldıktan sonra güneşli ortamda rahat bir şekilde büyüyebilir. Türkiye genelinde özellikle Bursa ve İstanbul taraflarında yetişen Erguvan ağacı uygun şartlarda hızlı bir şekilde yetişir.

Erguvan Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Yılın 12 ayı boyunda dikilebilen erguvan ağacı Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı başlarına doğru bir iki hafta içerisinde mor ve pembe renkli çiçekler açarlar. Hızlı büyüyen bir ağaç olan erguvan ağacı 6 yıl içerisinde yaklaşık 10 metreye kadar büyüyebilir. Erguvan ağacı uygun şartlarda budama dışında herhangi bir bakım gerektirmez. Budama yapılırken de açık yara bırakılmamasına dikkat edilmeli. Özellikle mantar riskine karşı da budanan dalların açık kısımlarına sıva ve ya macun kullanılır.

Erguvan Ağacı Yaprak Döker mi?

Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açan erguvan ağaçları genellikle kışın yapraklarını dökerler. Kışın yapraklarını döken erguvan ağaçları ilkbahar geldiğinde çiçek açmaya başlar.

Erguvan Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Erguvan ağacı doğal ortamda yetiştiği için herhangi bir bakım gerektirmez. Uygun şartların sağlandığı durumlarda erguvan ağacı budama dışında herhangi bir bakım gerektirmez.

Erguvan Ağacı Faydaları Nelerdir?

Erguvan ağacının faydaları saymakla bitmez. Erguvan ağacının havadaki azotu bağlayıcı görevi bulunur. Böylelikle erguvan ağacı diğer ağaçlara da azot kullanımı sunmaktadır. Erguvan ağacının kabukları ve yaprakları ile çay yapılır. Bu çayın idrar söktürücü etkisi de bulunmaktadır. Bu çay içildiğinde terleme ile vücuttaki zararlı maddeleri dışarı atar. Hazmı kolaylaştıran bu çay kas ağrılarına da iyi gelmektedir.

Erguvan Ağacı Hastalıkları Neler?

Erguvan ağacı yetiştiği toprağı sevmelidir. Özellikle erguvan ağacı yerini beğenmedi ise ve fazla sulanırsa yapraklarını dökebilir. Yaprakları kahverengiye dönen erguvan ağacı aşırı şekilde ilaçlanmış da olabilir.

Erguvan Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Erguvan ağacı estetik olarak ön plana çıkan ağaçlar arasında yer alır. Özellikle İstanbul ve Bursa taraflarında yetişen bu ağacın kabukları ile yapraklarından çay yapılabilir. Erguvan ağacından yapılan çay tüketildiği takdirde hazımsızlığı giderir. Bu çay mide ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra erguvan ağacının çiçekleri kozmetik sektöründe ve tekstil sektöründe kullanılabilir. Erguvan ağacı havadaki azotu bağlayıcı bir rol oynar. Böylelikle hava temizliği de sağlanır.