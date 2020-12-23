Ergoterapist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ergoterapist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ergoterapist, ülkemizde ihtiyaç duyulan bir meslek olmak ile birlikte kişileri yeniden hayata bağlamayı ve kişilerin kendini soyutlamayı önlemeyi hedefleyen bir meslek dalıdır.

Ergoterapist Kimdir?

Ergoterapi genel olarak kişi odaklı bir sağlık mesleği olmaktadır. Ergoterapistler temelde kişilerin günlük yaşama ve ya anlamlı aktivitelere katılımlarını sağlamak amacı ile çalışır. Özellikle bir hastalık sebebi ile hayattan kopmuş ve ya kendini kültürel sebepler ile dışlanmış hisseden kişilerin tekrar hayata kazanımı hedeflenmektedir. Sağlık fakültelerinin ilgili bulunan bölümlerinden mezun olan bireyler, ergoterapist olarak adlandırılmaktadır.

Ergoterapist Ne İş Yapar?

Ergoterapistler, kişilerin aktiviteler ile sağlıklı ve de iyi olmasını sağlayarak kişilerin yaşam memnuniyetini artırmaya yönelik bazı çalışmalar yürüten bir meslektir. Ergoterapinin en temel amacı, anlamlı ve amaçlı aktiviteler ile kişilerin potansiyel olan genel yeteneklerini geliştirip günlük yaşam aktivitelerine de katılımlarını ve bu aktivitelerde var olan bağımsızlığını sağlamaktır.

Ergoterapist Nasıl Olunur?

Günümüzde sağlık fakültelerinin 4 yıllık olan Ergoterapi bölümlerinde iyi bir eğitim almak gerekir. Üniversitelerin ergoterapi bölümlerinde genel olarak;

Anatomi, nöroanatomi, fizyoloji gibi tıp ile ilgili olan dersler,

Psikoloji ve de sosyoloji gibi bazı sosyal bilimler ile ilgiliolan dersler,

Ergoterapi dersleri ise ergoterapiye giriş ve de ergoterapi teorileri dersleri,

Sanat ile felsefe alanındaki dersler; ergoterapide sanat yaklaşımları ve sanat ile rehabilitasyon dersleri gösterilerek çeşitli bölümler ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Ergoterapist Olma Şartları Nelerdir?

Dünyada bazı meslek dalları üzerinde eğitimin yanı sıra birde mesleği icra edebilecek kişilerin öncelik olarak maddi olan beklentilerinden ziyade yüksek meslek tutkusu ve insan sevgisini barındırması da önemli olmaktadır. Ergoterapistlik mesleği de bu meslek dallarından birisidir. Ergoterapistlik mesleği ülkemizde yaygın meslek dallarından birisi değildir fakat üniversitelerin genel Sağlık Fakültelerine bağlı olan Ergoterapi bölümünden mezun olan bireyler Ergoterapist olabilirler.

Ergoterapistin Görevleri Nelerdir?

Günümüzde ergoterapistler iş ve ya sosyal yaşam konularında sürekli çalışan terapistlerdir. Kişilerin gündelik rollerinde sorun yaşadıkları alanlarda ergoterapistler, çok çeşitli aktiviteler ile birlikte gereken rollerin en üst olan seviyede icra edilebilmesi amacı ile çalışırlar. Ergoterapinin ve de ergoterapistlerin görevleri aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Bireyleri aktif hayata kazandırmak,

Bireylerin hayat kalitelerini arttırmak,

Bireylerin çok çeşitli durumlarda bağımlılık düzeylerini nerdeyse en düşük seviyeye indirebilmek ve terapi uygulanan kişi adına yüksek seviyede bir hayat kalitesi sağlamayı hedeflemektedir.

Ergoterapist Maaşları Ne Kadardır?

Ergoterapi bölümünden mezun olan kişilerin maaşları da dolgundur. Gerek devlet sektöründe gerek ise özel sektörde iş bulabilme ihtimali olan bu kişilerin maaşlarında değişiklikler olmaktadır. Devlet sektöründe çalışan herhangi bir ergoterapist 3500 tl ile 5500 tl arasında maaş almakta iken özel sektörde çalışmakta olan her bir ergoterapist ise 3500 tl ile 7500 tl arasında değişmekte olan maaş almaktadır. Ayrıca bu ergoterapistlik yani sağlık sektöründe maaşın yüksekliği kişinin iş ile ilgili genel olan tecrübesine göre de değişmektedir.

Ergoterapist İş İmkanları Nelerdir?

Ergoterapistlik önemli ve de değerli bölümlerden birisidir. Oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış olan çalışma alanları yer almaktadır. Bu nedenle ergoterapist olan kişilerin genelde işsiz kalma olasılığı çok azdır. İş imkanları fazla olan bu bölüm, son dönemlerde gençlerin tercihleri arasındadır. Gün geçtikçe daha fazla değerlenecek bir bölümdür.