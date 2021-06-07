Ergonomik nedir? Ergonomik tanımı ve TDK sözlük anlamı

Ergonomik, gündelik yaşamda çok kullanılan ve elverişli anlamına sahip bir kelimedir.

Ergonomik Nedir?

Gündelik hayatta ergonomik kelimesi her ne kadar çok kullanılsa da, pek çok kişi bu kelimeyi duyduğunda anlamını öğrenmek için bazı kaynaklara başvuruyor. Ergonomik kelimesinin anlamı kişilerin merak ettiği bir konu haline geliyor.

Ergonomik genellikle kullanışlı veya elverişli anlamında kullanılan bir kelime türüdür. Herhangi bir şeyin kullanışlı olduğunu belirtmek için tercih edilip kullanılır. Ergonomik kelimesi genellikle bu şekilde kullanılmıyor. Kullanışlı veya elverişli kelimeleri daha fazla tercih ediliyor. Fakat bazı kişiler ergonomik kelimesini daha fazla tercih ederek kullanabiliyor.

Ergonomik Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Pek çok kişi bilmediği bir kelimenin anlamını öğrenmek için TDK sitesinde araştırma yapabiliyor. Özellikle ergonomik kelimesi de TDK'da araştırılan bir kelimedir. Bu kelimenin TDK'ya göre bazı anlamları bulunuyor. TDK'ya göre ergonomik kelimesi, kullanışlı anlamındadır.

Herhangi bir durumda kullanışlı kelimesi, ergonomik olarak kullanılabiliyor. Kişiler her ne kadar bunu bilmese de, TDK üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Ergonomik, bir ürün için kullanılabiliyor. Ürünün kullanışlı olduğunu anlatabilmek için tercih ediliyor. Fakat pek çok kişi elverişli kelimesini daha fazla tercih edebiliyor.