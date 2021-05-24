ERCP nedir? ERCP işlemi nasıl ve hangi durumlarda yapılır

Ercp, endoskopi ile ağız yolundan girilerek mide ve yemek borusu girilir ve ardından dodenuma ulaşılır. Duodenumda yer alan milimetrik safra yolu ağzına endoskop içinden geçirilen ince bir kanül ile girilir. Safra yollarının içine de röntgen cihazı ile görülebilen kontrast madde verilir.

Ercp İşlemi Nasıl ve Hangi Durumlarda Yapılır?

Ercp işleminin en çok yapılma nedeni safra kesesinde taş bulunmasıdır. Safra kesesinde bulunan taşın buradan ana safra kanalına düşmesi sonucunda ortaya çıkan tıkanıklığı gidermek için yapılır. Aynı zamanda pankreas tümörleri ve safra yolları, safra yollarından kaçak olması (özellikle cerrahi girişimler sonrası), safra yolları darlığı, çeşitli pankreas hastalıkları ERCP endikasyonlarını ortaya çıkarır.

Bu yöntem sayesinde safra yolu darlıkları ve buna bağlı tıkanma nedeni ile oluşan tıkanıklar ameliyata gerek kalmadan kolaylıkla tedavi edilebilir vesafra kanalı taşları çıkarılabilir. Bazı pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde de kullanılabilir.

ERCP İşlemine Nasıl Hazırlanılır?

ERCP uygulamasından önce en az 6-8 saatlik aç kalınması gerekir. Eğer kişi kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa bunları işlemden en az 1 hafta önceden almayı bırakmalıdır. Uygulama, genellikle günlük yatış ile yapılan bir işlem olduğu için ERCP yaptıran kişiler bir süre gözlemde tutularak kısa zaman içinde evine gönderilir. ERCP işlemi sonrasında doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece işlemden birkaç saat sonra hasta normal bir şekilde yemek yemeye başlayabilir.

ERCP Sonrası Şikayetler ve Oluşabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

ERCP, tecrübeli uzman doktorlar tarafından yapılması gereken klasik ameliyatlara göre komplikasyon oluşma riski çok daha az olan bir işlemdir. Bu işlem sonucunda en sık görülen komplikasyonlar, kolanjit, pankreatit, kolesistit, ince bağırsakta delinme ya da kanamadır. Bu komplikasyonlar tüm hastaların sadece en çok % 5-7’sinde görülür. Tedavide kullanılan anestezik ya dasedatif ilaçlar nedeni ile bazı hastalarda yan etkiler ortaya çıkabilir.