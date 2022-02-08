Er geç nasıl yazılır? Er geç kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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Zıt anlamlı kelimelerinin birlikte kullanıldığı diğer ikilemeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bugün yarın 2- Ölüm kalım 3- Hayat memat 4- Keyfe keder 5- Sabah akşam

6- Yaz kış 7- Belli belirsiz 8- Hırlı hırsız 9- Gel git 10- İyi kötü

Er Geç Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Er geç, bir şeyin gecikmeli de olsa mutlaka gerçekleşeceği anlamına gelen kalıp ifadelerden biridir. Bu kelimenin er ya da geç şeklindeki kullanımı da yaygındır. Er geç ikilemesi genellikle anlamca olumlu cümlelerde kullanılır. Örneğin: ''Er ya fa geç bu işi başaracağız.''

Er Geç Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır. Er geç kelimesi de ikileme olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Er Geç - Doğru Kullanım

Ergeç - Yanlış Kullanım

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Er Geç Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- ''Er geç biz de muradımıza ereceğiz''

2- ''Er geç bizim de yüzümüz gülecek.''