Epub Nedir, Nasıl Kullanılır? Epub E-Book Dosyaları Nasıl Açılır?

EPUB, açılımı Electronic Publication olan ve dilimizdeki karşılığı Elektronik Yayın olan kelimenin kısaltmasıdır. EPUB, IDPF’nin (Uluslararası Dijital Yayın Forumu) 2007 Eylül ayından buyana resmi standartı konumunda bulunmaktadır.

EPUB Dosyası Nedir?

EPUB dosyalarında fotoğraflar, kelimeler, fontlar, StyleSheetler, metadata bilgileri, yazı tipleri ve tablo içerikler muhafaza edilebilir. Bu içeriklerin sahip oldukları yapı ise agnostik olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Dolayısıyla ekran boyutu formatı etkilememektedir. EPUB dosyaları 3.5 inçlik ekranlarda dahi sorunsuz bir şekilde açılabilirken, bundan dolayı eReader - e-kitap okuyucularının büyük çoğunluğu bu formatla desteklenir.

EPUB Dosyası Nasıl Kullanılır?

EPUB dosya uzantısına sahip nitelikte olan bir dosya, e-Kitapları ve diğer pek çok çeşitliliğe sahip durumdaki içerik türlerini depolamak amacı doğrultusunda kullanılan popüler bir dosya biçimidir. EPUB, Eylül 2007 yılından Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu’nun (IDPF) resmi standardı seçilmiştir.

Diğer tüm dosya formatlarında olduğu gibi, EPUB’u farklı bir formata dönüştürebilmek için özel bir yazılıma gereksinim söz konusudur. Uzantıyı değiştirmeyi denemeniz durumunda bozuk ve kullanılamaz bir dosyaya sahip duruma gelmeniz olasıdır.

Son derece özel olan bir dosya formatı kullanan Kindle’ı kullanmadığınız sürece, e-Okuyucunuz oldukça büyük bir ihtimalle EPUB’u destekleyecektir. Bu durumda tek yapmanız gereken dosyayı e-Okuyucu ya da akıllı telefon cihazınız üzerinde açmak olacaktır. Lakin Kindle’ınızda bir EPUB dosyası kullanabilmeniz söz konusudur; yalnızca öncelikle onu dönüştürmenizin gerekliliği söz konusudur.

Dönüştürme işlemi için ise yine Calibre kullanımı tavsiye edilmektedir. Yalnızca e-Kitapları açmanıza ve görmenize izin vermeyecektir. Buna ek olarak, Kindle’ınızın açabileceği MOBI formatı da dahil olmak üzere dosyanızı 16 farklı formata dönüştürebilir olan güçlü bir araca da sahip niteliktedir.

Üçüncü taraf yazılımları indirmek husunda çok fazla hevesli değilseniz ya da sadece dönüştürmek istediğiniz ve bu süreçte de bozmak istemediğiniz bir kitabınız bulunuyorsa, bazı web siteleri dönüşümü sizin adınıza yapabilir.

Bazı ücretsiz ve çevrimiçi dosya dönüştürme siteleri; Convertio, DocsPal, Zamzar ve ConvertFiles. Bunların tümü oldukça iyi çalışıyor, fakat DocsPal muhtemelen kullanımı en basit olanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

EPUB e-book Dosyaları Nasıl Açılır?

Geniş kullanım alanları nedeniyle giderek daha fazla eReader - e kitap okuyucusu EPUB dosyalarına destek vermeye başlamaktadır. Bu cihazlarda tabi ki de başka formatlar da bulunmaktadır. Ancak bu formatların hiçbirisi .epub kadar yaygın bir kullanıma sahip nitelikte değildir.

Bir EPUB dosyasını Kobo, Barnes ve de Noble gibi eReader cihazların beraberinde bilgisayarda bulunan ücretsiz programlarla da açabilmek mümkün olabilmektedir. Konun anlaşılabilir olması adına bir örnek verilmesi gerekirse; Windows’ta Calibre yahut Stanza Desktop gibi programlar ideal kullanım sunmaktadır.

E-kitap okuyucularının arasında istisna olarak varlık göstermekte olan Amazon Kindle bulunmaktadır. Bir EPUB dosyasını doğrudan Kindle aracılığıyla açmak mümkün olmamaktadır. Lakin dosya formatını değiştirerek açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer taraftan iPhone veya Android sistemli akıllı telefonlarda e-Book açmak için hâli hazırda yüklü durumda olan uygulamalar bulunmaktadır. Buna ek olarak App Store yveya Google Play Store üzerinden de çok çeşitli uygulamaları indirerek kullanmak mümkün olmaktadır.

Windows 10 kullanımınız söz konusu ise Microsoft Edge EPUB dosyalarını doğal olarak görüntüleyebilme olanağına sahip olabilirsiniz. Edge, EPUB dosyalarını işlemek amacıyla varsayılan program olarak önceden ayarlanmamış durumdaysa, dosyayı fareyle sağ tıklatın, “Birlikte Aç” menüsünün üzerine fare ile gelin ve sonrasında da “Microsoft Edge” seçeneğini tıklatın.

Edge daha sonra Reader View için kullanmakta olduğu aynı formatta görüntülenen kitabınızla birlikte yeni bir sekmeyi açacaktır. Tabi ki, Edge size en iyi okuma deneyimini sunmayacaktır. Kalibre gibi herhangi bir sayıda e-kitap formatı açabilen nitelikte bir şeyin kullanılması önerilmektedir.