Epoksi nedir ve nasıl yapılır? Epoksi ne işe yarar ve nerelerde kullanılır

Epoksi reçine, benzersiz mekanik ve elektriksel direnç özelliklerine sahip ısıyla sertleşen bir polimerdir.

Epoksi Nedir?

Epoksi reçine terimi, nihai üründeki veya epoksi reçinesindeki herhangi bir temel bileşeni sertleştirmek için kullanılabilir. En az iki epoksi grubu içeren monomerlerden yapılan ısıyla sertleşen bir polimer türüdür. Epoksi reçineler, sertleştiriciler kullanılarak homopolimerize edilebilir.

Ortam sıcaklığında kürleme veya termal kürleme için kullanılabilen çeşitli kürleme yöntemleri vardır. Bunlar, çok işlevli asitler, aminler, fenoller, merkaptanlar, alkoller ve asit anhidritleri içerir ve genellikle kürleme ajanları veya sertleştiriciler olarak anılırlar.

Epoksi Nasıl Yapılır?

İki parçalı epoksi reçinesi, epoksi reçinesinin bir parçasıdır. Genellikle bisfenol A kimyasal bileşimine dayanır ve diğer kısım, sistemin halka açıklığından sistemi çapraz bağlayan sertleştiricidir. Kürleme, güçlü bağlar oluşturmak için moleküler zincirlerin kimyasal reaksiyonunu ifade eder. Reçine ve sertleştirme ajanı veya katalizör, güçlü bir sert malzeme oluşturmak için birleşir.

Epoksi reçinesinin sertlik katsayısını artırmak için termoplastik polimerler de eklenebilir. Kürlenme seviyesi, reçine tipine, kullanılan kürleme bileşiğine ve kürlenmenin meydana geldiği sıcaklığa bağlıdır. Sonuç, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli epoksi reçineleri kullanmayı seçebilmenizdir. Süper performansı sayesinde epoksi reçinesi, uçak bileşenleri, koruyucu kasklar gibi için ek güç sağladığı kanıtlanmış dinamik bir malzemedir.

1 parçalı epoksi sistemi aslında önceden karıştırılmış 2 parçalı bir sistemdir. Bununla birlikte, kürleme ajanı çok reaktif değildir. Bu nedenle sistem, viskoziteyi veya moleküler ağırlık büyümesini artırmadan birkaç ay rafa yerleştirilebilir. Polimerizasyonu başlatmak veya uygun bir katalizör, destekleyici eklemek için genellikle belirli bir sıcaklığa yükselmelidir.

Reçinenin sentezi, polifenolün genellikle bisfenol A, alkali koşullar altında çok fazla epiklorohidrin ile reaksiyonunu içerir. Saflık çok yüksek olduğunda, erime noktası nispeten düşüktür (40-50 santigrat derece) ve eritildiğinde çok yavaştır. Kristalleşme nedeniyle genellikle uzun süre sıvı kalır. Sıvı benzeri davranış genellikle yalnızca monomerik epoksi reçinelere çok yakın bir yerde elde edilir ve oligomerizasyon, viskoziteyi artırmanın bir yoludur.

Epoksinin Özellikleri Nelerdir?

Epoksi reçinelerinin pek çok farklı ortamda kullanılabilmesinin sebebi özellikleridir. Epoksi reçinelerin performansı, iki bileşenin kürlendiği spesifik kimyasal yapıya bağlıdır. Epoksi reçine, kimyasallara ve ısıya son derece dayanıklıdır. Bunun yanı sıra su geçirmezdir. Çeşitli yüzeylere inanılmaz yapışması nedeniyle genellikle ev dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Aynı zamanda mükemmel bir yalıtkandır ve mekanik ve elektriksel uygulamalarda bulunabilir. Bu malzeme çok zor yapışmaktadır. Uzun raf ömrü ve VOC içermeyen epoksi reçine, onu uçak parçalarından devre kartlarına kadar her şey için ideal bir bileşen haline getirmektedir. Garaj zeminlerinden endüstriyel parçalara, epoksi reçineler inanılmaz bir kullanım ve uygulama yelpazesi sağlar. Bu çok yönlü malzeme, akla gelebilecek neredeyse her şey için özelleştirilebilir.

Epoksi Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Çoğu durumda, güçlü bir yapıştırıcı olarak kullanılan epoksi, metalve ahşap gibi çeşitli malzemeleri kolayca yapışabilir. Epoksi reçineler, genel amaçlı yapıştırıcılar olarak satılan çoğu nalburda bulunabilir.

Epoksi reçine süper yapışkan yapısının yanı sıra çimento ve harç için bağlayıcı olarak da kullanılabilir. Ayrıca, garajlarda ya da mekanik ekipmanın bulunduğu diğer ortamlardaki bodrum katları için mükemmel bir kaymaz kaplama sağlar. Özelliklerine göre epoksi reçineler, endüstriyel kaplamalar ve sert köpük malzemeler için de kullanılabilir. Bunu güçlü bir fiber takviyeli plastiğin parçası olarak da düşünebilirsiniz.