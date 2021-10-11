Epitel Hücresi Nedir Ve Bölünür Mü? Epitel Hücresi Mitoz Ya Da Mayoz Bölünme Geçirir Mi

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İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgilenirken epitel hücreler kavramını duymuş olabilir. Hatta bazı idrar testlerinde epitel hücre terimine sıklıkla rastlanmaktadır. Epitel hücreler tıp alanının bir konusudur.

Epitel Hücresi Nedir?

Koruyucu bariyer görevinde olan, vücut yapısının pek çok yüzeyini kaplayan, virüs ve bakterilerin vücut yapısına girmesini önleyen, idrar yolu üzerini de tamamen kaplayan ve idrar testlerinde görülen olağan ve doğal hücrelere epitel hücreler denmektedir.

Epitel hücreler embriyonun üç germinatif tabakasından köken almaktadır. Bu tabakalar ise endoderm, mezodermden ve ekdoderm tabakaları şeklinde isimlendirilmektedir.

Epitel doku denilen olay vücudun iç ve dış yüzeylerini kaplamaktadır. Sindirim, boşaltım, solunum, üreme, kan damarlarının iç yüzeyi epitel dokularla kaplıdır. Epitel dokular yani epitel hücreler tamamen örtü görevindedir. Hatta salgı bezleri epitel dokulardan meydana gelmiş yapıları oluşturmaktadır.

Epitel Hücresi Bölünür mü?

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Öncelikle şu bilmelidir ki epitel dokuları oluşturan hücrelere epitel hücreler denmektedir. Doğal olarak epitel hücreler bölünmektedir.

Biyoloji dersinin de konusu olan hücre bölünmesi önemli bir konudur. Hücre bölünmesi kısaca tek hücreli canlıların çoğalması demektir. Bu bölünmeyle hücreler büyür. Hatta hücre bölünmesi dişi ve erkek eşey hücrelerinin meydana gelebilmesi için gerekli bir durumdur.

Bir hücrenin bölünmesi için gerekli şartlarının da oluşması şarttır. Yani bir hücre belirli bir büyüklüğe ulaştıktan ve nükleik asitlere sahip olduktan sonra hücre bölünmesi geçirebilir.

Canlılar dünyası incelendiğinde ise mitoz, mayoz ve amitoz bölünme söz konusu olabilmektedir. Bu çeşitler hücre bölünmesinin türleridir. Yani bazı hücreler mayoz bölünmeyle bazı hücreler de mitoz bölünmeyle bazı hücreler de amitoz bölünmeyle çoğalmaktadır. Epitel hücreler de bölünmesi olabilen hücreler olduğuna göre bu bölünme çeşitlerinden bir ya da ikisiyle çoğalmaktadır.

Epitel Hücresi Mitoz ya da Mayoz Bölünme Geçirir mi?

Epitel hücrelerin bölündüğünü dile getirdik. Epitel hücreler yukarıda sayılan bölünme tarzlarından olan mitoz bölünme gerçekleştirmektedir. Epitel hücrelerde mitoz bölünme görülürken mayoz bölünme görülememektedir.

Mitoz bölünme ise ana hücrenin bölünerek iki yeni hücre meydana getirmesine denmektedir. Mitoz bölünme çok hücreli olan canlılarda yaraların onarılmasını, büyümeyi ve gelişmeyi sağlamaktadır. Epitel hücreler gibi mitoz bölünme geçiren hücrelerde genelde arkasından da sitoplazma ve hücre zarının bölünmesi olan sitokinez gerçekleşmektedir. Mitoz bölünmeyle gerçekleşen tüm hücreler birbirinin aynısı olmaktadır.

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Bu durum kalıtsal değişikliğin sağlanmaması anlamına gelmektedir. Epitel hücrelerde de olduğu gibi bir kez mitoz bölünme gerçekleştiren hücre tekrar edebilmektedir.

Mitoz bölünme üç evreden oluşmaktadır. Birinci evre interfaz ikinci evre karyokinez ve üçüncü evre de sitoplazma bölünmesidir.

Epitel hücrelerde gerçekleşmeyen mayoz bölünme ise ilk hücrenin bölünerek gamet olarak isimlendirilmesi ve haploit hücrelere bölündüğü hücresel sürece verilen isimdir.

Mayoz bölünmede gamet hücresinde kromozom sayısı azalır ve bölünme bu şekilde sonuçlanır. Hatta bu kelime Yunanca da daha da küçültmek anlamına gelmektedir.

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Buradan da anlayacağımız gibi mayoz bölünme ana hücrenin oluşmasını sağlamaktadır. Bu bölünme tarzında kalıtsal farklılık söz konusudur. Mitoz bölünmede bir hücre birden fazla bölünürken mayoz bölünme bir kez gerçekleşebilmektedir.

Mayoz bölünme mayoz bir ve mayoz iki olarak kategorilere ayrılmaktadır. Mayoz bir bölünmede evreler profaz, metafaz, anafaz ve telofaz şeklindedir. Mayoz iki de bölünme evreleri ise profaz iki, metafaz iki, anafaz iki ve telofaz iki olarak isimlendirilmektedir.