Epistemik ne demek, ne anlama gelir? Epistemik kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Epistemik kelimesi oldukça farklı anlamlara sahip olarak bilinmektedir. Genel olarak ise epistemik kelimesinin bilgi ve kavramla ilgili olan manasına geldiğini söylemek mümkündür. Epistemoloji ise bilgi felsefesi anlamında kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Epistemil kelimesinin bilgi ile ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Epistemoloji ise bir uzmanlık alanı olarak bilinmektedir. Felsefede sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir.

Epistemik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Epistemik kelimesi dilimize Yununca’dan geçmiş bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimenin kökeni bakımından gözle görülebilen ve elle tutulabilen ve zihinle algılanabilen somut bilgi olarak ifade edilebilir. Epistemik kelimesinin kısaca bilgiyle ilgili bir kavram olduğunu söylemek mümkündür. Epistemik kelimesinin bilginin kaynağı manasına geldiğini de söylemek mümkün olmaktadır.

Epistemik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Epistemik kelimesinin Türk dil kurumuna göre bilgiye ve öğrenmeye dayalı manasına geldiğini söylemek mümkündür. Epistemik kelimesi, sistematik bilgi ve kanıtlanabilir bilgi manalarına gelmektedir. Genel olarak epistemoloji şeklinde kullanılan bir kelime olarak da ifade edilebilir. Epistemoloji ise bilgi kuramı olarak bilinmektedir. Epistemik aynı zamanda bilginin incelenmesi olarak da ifade edilebilir.