Epilepsi krizi 30 dakika kaybettirdi... ÖSYM sınıftakilere ek hak tanıdı

Haberin Devamı

8 Haziran’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Tesi’nde yaşanan bir olayda, bir öğrencinin epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle sınavda aksaklık yaşandı. Velilerin yaptığı başvuru üzerine ÖSYM, öğrencilere ek puan veya eş değer sınav tekrarı seçeneği sunarak mağduriyeti giderdi.

ADAYLAR 30 DAKİKA KAYBETTİ

Kızının sınavda yaşadığı yarım saatlik mağduriyeti anlatan Murat Akpınar şunları söyledi: “Kızım 8 Haziran’da TYT’ye girdiğinde bir problem yaşadı. Yaklaşık 40 kişilik sınav salonunda bir çocuk rahatsızlanmış. Epilepsi krizi geçirmiş. Gözetmen ve salon başkanı çocuğu sınıftan dışarı çıkartamamışlar. Bu sebeple de erkek öğrencilerden yardım istemişler. Hemen 112 aranmış. Ambulansın gelmesi, sınav salonunda müdahale edilmesi, salondan çıkartılması ve salonun temizliği derken 30 dakikalık bir kayıp yaşanmış. Biz bu durumu öğrenince ÖSYM’nin yönetmeliğini inceledik. Yönetmelikte böyle bir durum yaşandığında ne olacağı açıkça belirtilmiş. Bu tarz durumlarda yaşanan ne kadar kayıp varsa salon başkanının o süreyi sınav sonuna eklemesi gerekiyormuş. Fakat sınav salon başkanı sınav sonuna çok kısa bir süre eklemiş.



BAŞVURULAR OLUMLU SONUÇLANDI

Biz veliler olarak durumu öğrenir öğrenmez hakkımızı arama yoluna gittik. ÖSYM’nin il koordinatörüyle görüştük ve bize çok yardımcı oldular. Dilekçemizi yazdık. Daha sonra bunun bir görev ihmali olduğunu da düşündük. Bu sebeple savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Çocuklarımızın mağdur olmasını istemedik. Kaybolacak bir sene az bir süre de değil. 5 Temmuz’da toplanan ÖSYM yönetim kurulu,, başvurularımızı değerlendirip haklı buldu. Bu sebeple de salonda bulunan öğrencilere iki tercih sundu. Ek puan veya eş değer sınav tekrarı. Bizim çocuğumuz ve bir arkadaşı eş değer sınav tekrarını tercih etti. ÖSYM’ye de teşekkür etmek isterim. Çünkü çocukların haklarını teslim ettiler.”