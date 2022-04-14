Epik Anlatım Nedir Ve Maddeler Halinde Özellikleri Nelerdir? Epik Anlatım Örnekleri

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Epik anlatımın yaygın bir şekilde kullanıldığı diğer edebi türler ise şu şekilde sıralanabilir: hikaye, şiir ve novelledir.

Epik Anlatım Nedir ve Maddeler Halinde Özellikleri Nelerdir?

Epik anlatım, tarihi olayların gerçeğine sadık kalarak coşkulu bir dille olayların okura aktarılmasına denir. Bu anlatım türünde ise, sadece gerçekten yaşanmış tarihi olaylar değil tamamen kurgusal tasarlanmış olan olaylar da epik anlatım tekniği olarak kullanılabilir. Epik anlatımın başlıca özellikleri şunlardır;

Olağanüstü olayların anlatıldığı masallar ve destanlarda epik anlatım şekli kullanılır.

Bu anlatım şeklinde, ana karakterin tüm özellikleri mübalağa sanatı kullanılarak anlatılır. Bazı karakterlere ise, insanüstü özellikler yüklenir. Mesela biri hiç yemek yemezken biri de rüyasında önceden tüm olacakları görür.

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Bu anlatım tekniği ile kaleme alınan eserlerde düşüncelerden çok duygular ön plana alınır.

Mübalağa ve mecaz dışında en sık kullanılan sanatlar teşhis ve intaktır. Bu sanatlar da kullanılarak cansız nesneler ve hayvanlar konuşturulur.

Yiğitlik, savaş, göç, kıtlık, kahramanlık gibi konular ağdalı bir dille anlatılır.

Hem manzum hem de mensur eserlerde epik anlatım şekli kullanılır.

Bazı eserlerde lirik ve epik anlatım şekli bir arada yer alabilir.

Yazar, kimi zaman destanın konusu olan kişilere doğrudan seslenebilir.

Bu anlatım tekniğinin kullanıldığı yazım türlerinde ana fikir ise, genellikle yan fikirlerle desteklenir.

Tarihi konular ve kahramanlıklar, büyük bir ustalıkla işlenir.

Oldukça etkileyici bir özellik taşır.

Şiir, destan, tiyatro, roman, hikaye, destansı anlatımın kullanıldığı edebi türlerdir.

Yapıp etmeler yani daha çok fiiller ön plandadır.

Sanatlı bir dil kullanılır.

Anlatımda genellikle abartıya yer verilebilir.

Bu anlatım tarzında, kelimeler yan anlamlarıyla ve mecaz anlamları ile kullanılabilir.

Epik Anlatım Örnekleri

Tabur komutanı, işaret verdi. Yine subaylar fısıltı ile konuşarak emri birbirlerine ilettiler. Ardından kapkara bir duvar gibi duran 1. bölük çöktü. Onlara komutan tarafından "Yere yat!" emri verildi. 2. bölük yere yattı. Pest, eline sivri bir cismin battığını duydu. Ama, aslında 2. bölüğün komutanı ayakta kalmıştı. Kılıcını sağa sola savurarak hiç durmadan ve nefes bile almadan konuştukça tıknaz silueti bir öne bir arkaya doğru gidip geliyordu.

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Epik Anlatım Örnekleri Nelerdir?

Epik anlatım türünde kahramanlar, abartılı ve destansı bir şekilde anlatılır. Hatta genellikle kahramanlara insanüstü bazı özellikler yüklenir. Kelimeler bazen mecaz bazen de yan anlamları ile kullanılabilir. Epik anlatım şeklinde duygular daha çok ön plandadır. Genellikle mübalağa sanatı eserlerde sıkça kullanılır. Bu eserlerde genellikle olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir. Kahramanların abartılı ve bir insanın sahip olamayacağı bazı özelliklerinden bahsedilir. Aynı zamanda genellikle fiiller kullanılır. Zaman zaman yazar eserlerinde, kahramanlara seslenebilir. Bu eserlerde, genellikle okurları etkileyecek bir dil kullanılır. Oldukça sanatlı ve abartılı bir dil kullanılır. Epik anlatımda insanların duyguları her zaman daha çok ön plandadır.

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Epik anlatım tekniğinin usta bir şekilde kullanıldığı bazı eserler şu şekildedir:

Epik şiirler:

Nazım Hikmet - Şeyh Bedreddin Destanı

Necip Fazıl Kısakürek - Sakarya Destanı

Mehmet Akif Ersoy - Çanakkale Destanı

Destan türünde kaleme alınmış eserler:

Homeros - İlyada ve Odysseia

Alp Er Tunga Destanı