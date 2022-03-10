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Enzimlerin çalışması ve görevini gerekli biçimde yapabilmesi için birtakım faktörleri ihtiyaç duyar. Yani diğer bir deyişle enzimi etkileyen birtakım faktörler ile beraber reaksiyon söz konusu olur. Böylece katalizör görevi görmesi ile beraber, reaksiyonu etki eden aktivatör maddeler kapsamında işlem gerçekleşir.

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Nelerdir? (Maddeler Halinde)

Özellikle protein yapı üzerinden enzimlerin çalışmasına etki eden birçok farklı faktör bulunmaktadır. Böylece düzenli ve sağlıklı biçimde çalışan enzimler ile beraber, gerekli olan reaksiyon ve tepkimeler sağlanır.

- Enzim konsantrasyonu

- Substrat konsantrasyonu

- Sıcaklık

- Ortam pH’sı

- Ortamdaki su miktar

- İnhibitörler (Engelleyiciler)

- Aktivitörler (Aktif değiştiriciler)

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Bu şekilde yukarıda öne çıkan birçok farklı faktör ile beraber enzimlerin çalışması etkilenir. Daha sonra doğrusu enzimlerin çalışması ile beraber gerekli reaksiyon ve tepkimenin sağlanmasına olanak verilir. Bu sebepten dolayı önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Her biri kendi içerisinde farklı bir yapı üzerinden ele alınır ve tepkimenin farklı safhalarında gerekli görevlerini yerine getirirler.

Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Ne İşe Yarar?

Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler birçok farklı amaç altında görev yapmaktadır. Örneğin reaksiyonun hızını istenilen miktarda getirme noktasında ön plana çıkarlar. Aynı zamanda reaksiyonun hızını sabitleme görevi görürler. Enzim üzerinden reaksiyonun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için sıcaklık dengelenir. Asidik ve bazik ortamlarda üzerinden yine aynı şekilde denge sağlanır. Vücuttaki zararlı bazı unsurları engelleme konusunda enzimleri korur. Enzimin başlaması için aktifleştirme görevi üstlenirler. Bu şekilde birçok farklı faktör ve amaç ile beraber enzimlerin çalışmasına etki eden unsurlar önemli bir yer tutar.

Enzim Ne İşe Yarar?

Canlılar tarafından üretilebilen çoğunluğu ise protein olan biyolojik katalizörler enzim olarak ifade edilmektedir. Özellikle hücre içerisindeki tepkime hızını ölçme görevi konusunda öne çıkarlar. Aynı zamanda hücre dışında yine etkinliklerini koruma özelliklerine sahip olduklarını ifade etmek mümkün. Bu yönleriyle enzim aynı zamanda birçok farklı besin kaynağını sindirimi noktasında en önemli husustur. Bu sebepten dolayı enzimler ve enzimleri etkileyen faktörler, yapısal açıdan canlı adına önemli bir yere sahiptir.