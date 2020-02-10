Enver Yücel: Yapay zeka anaokulundan itibaren öğretilmeli

Değişen dünyaya ayak uydurmak için yapay zeka konusundaki gelişmelerin takip edilmesi gerektiği eğitimciler tarafından sık sık dile getiriliyor. Bahçeşehir Koleji’nin düzenlediği 'K12’de Yapay Zeka Konferansı'nda tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, yapay zekanın anaokullarından itibaren öğrencilere anlatılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor. Dünyanın bu gelişimiyle nasıl birlikte hareket edebiliriz, bir katkı sağlayabilir miyiz, ülkemizi hazır edebilir miyiz, bunların hepsi eğitimden geçen bir yol. Eğitimimizi, altyapımızı buna göre organize edebilirsek o zaman bu şeyden korkmamak lazım. Nüfusumuz çok genç. 2030’dan sonra yaşlanmaya doğru gideceğiz. Gelişen teknolojilere ülkemizin adapte olması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize bunu adapte etmemiz lazım. Biz kurumlarımızda 5 yaşından itibaren yapay zekanın farkındalığını anlatalım, öğretelim. Yapay zeka her alanda var. Oxford’da yapay zeka hukuku konulu ders ve doktora programı var. Bizim de üniversitemizde yapay zeka hukuku dersi başlayacak. Bunları yaparken insani duyguları da bir kenara bırakmamalıyız. Benim için aslolan insanın mutluluğudur. Yapay zekanın da esiri olmamalıyız. Algoritmalar bizi ele geçirmemeli. Dünya dijital diktatörlüğe doğru da gitmemeli. Teknolojinin bu kadar gelişimiyle hedefimiz önce eşitliği sağlamak olmalı. Adaleti, adil olmayı sağlamalıyız. Tüm dünya çocuklarına eşit fırsat vermeliyiz. Teknoloji bize bu gücü veriyor.”

'20 YIL İÇİNDE BAZI MESLEKLER YOK OLACAK'

Raporların 20 yıl içinde birçok mesleğin kaybolacağını açıkladığını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, şöyle konuştu:

“Sağlık sistemleri, otonom araçlarıyla beraber yapay zeka her sektörde yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Biz bundan sonra bu sistemlerin hayatımızdaki etkisini daha çok göreceğiz. Çünkü ülkelerin bunlara ilişkin stratejileri var. Dünya Ekonomik Forumu’nun ciddi raporları var. Özellikle sektörle beraber baktıklarında 20 yıl içerisinde birçok mesleğin kaybolacağını söylüyorlar ya da o mesleğin yapılış biçiminin değişeceğini tahmin ediyorlar. Bunun yanın sıra Global Rekabet Endeksi raporuna baktığımızda ülkelerin endüstri 4.0’a ne kadar yakın olduklarına ilişkin bazı boyutları ele alıyorlar. Bizim ülkemiz insan kaynağı olarak çok iyi, gencimiz çok. Ama bunun ekosistemine ilişkin kısımda eksiğimiz olduğu görülüyor.”

'ESİRİ DEĞİL YÖNETİCİSİ OLSUNLAR'

Yapay zekanın eğitimin her kademesinde anlatılması gerektiğini söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, şöyle devam etti:

“Yapay zeka bizim için en önemli gündem maddelerimizden biri. Bu konferansı bunun için düzenliyor, bu konunun herkesin gündemine girmesini istiyoruz. Bu konuda ne yaptığımız önemli, gelecekte ekonomik açıdan güçlü olmak için icraata geçmemiz şart. Her devletin kalkınma planı gibi ulusal yapay zeka stratejisi olmalı. Bir bütçe ayrılmalı. Belki de bir bakanlığa bağlı olmalı. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına yatırım yapılmalı, hem de yapay zeka araştırmalarına. Şirketlerin, eğitim kurumlarının da benzer planları olması elzem. Özellikle de eğitim öğretimde. Çünkü yapay zeka ürünleri eğitimde ders işleme şeklini, eğitim materyellerini hatta sınavları değiştirebilir. Değiştirmeye de başladı. Yapay zeka için eğitim, eğitim için yapay zeka şart. Artık endüstri 4.0, bilgisayar mimarisi, robotik gibi derslerimiz var. Önümüzdeki sene 10’uncu sınıflarımızda bir yapay zeka dersi olacak. Mümkün olduğunca yapay zekayı alt yaş gruplarına indirgemeye çalışıyoruz. Yakın gelecekte bu konu hayatımızda daha çok yer alacak. Üretenler kadar kullananların da ne olduğunu bilmesi çok önemli. Bunun için yapay zekayı sadece mühendislik bölümlerinde anlatmamalıyız. Anaokulundaki çocuğu da, lisedeki öğrenciye de anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yapay zekanın esiri değil, yöneticisi kullanıcısı olsunlar.”