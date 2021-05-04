Entropi Nedir? Entropi Yasası Ve Önemi Hakkında Bilgi

Doğada bulunana her türlü şeyin kökeni enerji olmaktadır. Bu nedenle pek çok kişinin de enerji ile ilgili araştırmaları karşılıksız da kalmamaktadır. Enerji mümkün olduğu gibi bireyin genel durumunun belirlenmesi için önemlidir.

Entropi Nedir?

Özellikle son yıllarda entropi ile ilgili detaylı ve derin araştırmalar içinde olunduğu bilinmektedir. Bu nedenle pek çok kişinin de entropi yasasının öğrenmesi oldukça karışık olabilmektedir. Entorpi yasasına örnek vermek gerekir ise kısaca bireylerin durumundansa bahsedilebilmektedir. İnsanın dünyaya gelmesi ile meydana bir tür enerji yaymaktadır..

Bu yayılan enerji oldukça farklı boyutlarda ortama yayılmaktadır. İnsanın doğası ile evrene bir tür enerji gelir. Devamında bireyin büyümesi ile de bu enrji ve yasa devam etmektedir. Sonrasında bireylerin yeni çocuklarının olması entropinin büyümesi olarak bilinmektedir. Bu nedenle entropi giderek genişlemektedir. Bir süre sonra bu insanların hepsinin öldüğü düşünülsün.

Bu durum sonucunda aslında entropinin yani enerjinin sıfırlanamasın olur. Genel olarak evrenin entrıopisi yani enerjisi hiçbir şekilde değişimlere uğramaz. Bu durumun temel nedeni koca evreninin bir tür enerji olarak bulunmasıdır. Evrenin yok olması ile dahi entropinin çok küçük bir kısmı hala evrende bulunmaktadır. Yani entropi asla kaybolmaz ve yok olmaz.

Entropi Yasası ve Önemi Hakkında Bilgi Nedir?

Termodinamaik sayesinde fizik dalının gelişimi oldukça hızlı olmaktadır. Fiziğin alt dalı olan termodinamik kısaca enerji ve ısı ile ilgilenmektedir. Bu alt dal sayesinde bugün birçok yapının oluştuğu bilinmektedir. Özellikle gece görüşlü kameralar ve ısıya duyarlı alıcılar fiğin bu alt dalı sayesinde meydana gelmiştir. Son yıllarda bu durum daha da ileri boyutlar taşınmıştır. Özellikle bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için termo dinamik bu yasası oldukça önemli olmaktadır. Son yıllarda bu fiziğin alt dalı ile ilgili termodinamik yasaları da meydana gelmiştir. Bu yasalar oldukça önemli ve karışık olabilmektedir.

Bu yasa kısaca fen bilimleri ile doğal yaşamı doğrudan bağlayan bir yasa olmaktadır. Bu yasanın temel mantığı doğada bulunana hemen hemen her şeyin oldukça yıprandığını var saymaktadır. Bu nedenle bugün bu yasaya dayanmak sunularak pek çok yeni hipotezler de türetilmiştir.

Eğer bir sistemde sürekli bir yıkılış ve yeniden oluş var ise entropi yani düzensizlik de var olmaktadır. Eğer bir sistem tamamen entropi sıfır olacak kadar denge içinde ise entropi sıfır olmaktadır. Hesaplamalara göre dünya ve everen üzerinden entropinin sıfır olduğu hiçbir yer bulunmamaktadır. Böyle bir alanın oluşması için kesinlikle insan eli gerekmektedir. Tabi ki bu insan eli de daha çok laboratuvar ortamlarında sağlanmaktadır.

Fakat doğada bulunan her şeyinde eğittikçe düzensiz bir yapı oluştuğu anlamına da gelmemektedir. Doğada bulunana bazı yapı ve malzemeler entropinin artmasına katkı sağalmaktadır. Örnek verilmesi gerekir ise bir bitki düzensizliği her gün bir miktar azaltmaktadır. Doğal denge içinde bir enerjiyi başka bir düzen içinde kullanılan maddeye dönüştürür. Bu demek oluyor ki güneş enerjisini bitki insanların kullanabileceği havaya dönüştürmektedir. Yani bir tür evrene düzen içinde olmayı aşılamaktadır. Bu gibi pek çok örnek vardır.