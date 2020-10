Entomoloji nedir ve neyi inceler? Entomoloji (Böcek Bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Entomoloji böceklerin incelendiği her türlü iskelet yapısı, sağladığı yararlar ya da zararlar üzerine araştırmalar yapmak ile görevli olan bir bilim dalıdır.

Entomoloji Nedir?

Entomoloji böcek biliminin genel bir adıdır. Böcekler üzerinde yapılmakta olan bütün bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Böceklerin tamamı hayvan türlerinin ise yaklaşık olarak yüzde sekseninden fazlasını oluşturmaktadır. Böceklerin hayatımız üzerinde etkileri oldukça büyüktür.

İnsan yaşamını desteklemekte olan ekosistemin büyük bir parçasını böcek türleri oluşturmaktadır. Taşıdıkları polenlerin gıda gibi üretimlerdeki etkisi de neredeyse görmezden gelinemeyecek kadar çok önemlidir. Haşere kontrolü ve atık ayrıştırma gibi bazı konularda böceklere bağlı olarak hareket edilmektedir. Bu nedenle ekosistemde yararları oldukça büyüktür.

Entomoloji Bilimi Neleri İnceler?

Günümüzde böcek bilimini inceleyen entomoloji bilimi aşağıdaki incelemektedir. Bunlar; İklim değişikliklerinin tüm haşerelere olan etkisi, bitkilerin ve bahçe herhangi zarar veren etmenlerin yönetimi, kentsel tarım ve de yerel gıda sistemleri, bal arısı sağlığı da dahil olmak üzere, biyo kontrol çalışmaları ve de polen sağlayan bir takım böceklerin faydalı yönleri, termit ya da hamam böceği gibi pek çok evlere zarar vermekte olan bazı böcekleri genel özellikleri, tüm böceklerin insan ya da hayvan sağlığı üzerindeki etkileri olarak sıralanabilirler.

Entomolog Nedir?

Entomolog günümüzde böcek bilimini incelemekte olan kişiye denilmektedir. Entomologlara aynı zamanda böcek bilimci de denilmektedir.

Entomoloji Biliminin Özellikleri Nelerdir?

Entomoloji bilimi günümüzde oldukça önemli olan bir bilim dalıdır. Çünkü entomoloji böcekler ile ilgili her türlü incelemeleri yapar. İncelemeler sonrasından insanlarda oluşabilecek her türlü sorunlara çözümler bulunmaktadır. Böceklerin taşıdığı her türlü hastalıklar dünyada milyonlarca insanı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Entomoloji bilim dalı sayesinde entomologlar gerekli araştırmaları yaparak bu böcek sorunlarına çözümler bulabilir ve insan sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.

Entomoloji Biliminin Alt Dalları Nelerdir?

Entomolog ya da böcek bilimci şeklinde adlandırılan entomoloji bilimi uzmanlarının incelediği alt dallar aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bu alt dallar ise şe şekildedir.

Etoloji, ekoloji, fizyolojik, sistematik ve de entomoloji olmaktadır. Bu alt dalların hemen hemen hepsinde hem uygulamalı hem de araştırmaya yönelik birçok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca en eğlencelilerin başında gelen uygulamalı olan entomoloji çalışmaları yer almaktadır. Uygulamalı entomoloji çalışmaların böceklerin hem zararlı hem de yararlı etkileri açısından da incelenmektedir. Bu alt dallar bütün böcekler ile ilgili temel olan bilgileri toplamayı hedeflemektedir. Buna ek olarak tarla ve ya bahçe gibi bölgelerde yapılan çalışmalar ile birlikte ormancılık gibi bazı alanlarda da çeşitli incelemeler yapılmaktadır.

Entomoloji Bilimi Çalışmaları Nelerdir?

Biyoloji bilimini başka alanları gibi entomoloji alanı da pek çok alt dala ayrılmıştır. Bu alt dallar hem uygulamalı hem de araştırmaya yönelik çalışmalardır. Uygulamalı entomoloji çalışmaları genelde böceklerin zararları ve ya böceklerin yararları açısından incelenir iken, kuramsal araştırmaların amacı bütün böceklere ilişkin olan temel bilgileri toplamaktadır.

Bugün çağdaş olan entomoloji bilimi çalışmalarının odak noktası aslında taksonominin tanımlama evresinde olmaktadır. Lepidoptera yani pulkanatlılar takımından kelebekler ve de güveler gibi en çok incelenmiş gruplarda dahi sürekli yeni bir türler tanımlanmaktadır. Ayrıca Larva erişkin biçimleri de birbirinden çok farklı tümbaşkalaşmalı olan böceklerin erişkinleri dışında da böceklerin hayat evrelerini tanımlamak genel anlamda son derece güç olmaktadır.