Enteresan ne demek, ne anlama geliyor? Enteresan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Enteresan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Farklı

2- Marjinal

3- Sıra dışı

4- İlgi Çekici

5- Şaşırtıcı

6- Özgün

7- Eksantrik

Enteresan Ne Demek?

Fransızca kökenli bir sözcük olan enteresan kelimesinin sözlük anlamı ilgi çekicidir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Enteresan biri.'' - ''Enteresan bir kitap.''

Enteresan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Enteresan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Merak uyandırıcı

İkinci Anlamı: Sıradan olmayan, farklı

Enteresan Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Onun kadar marjinal ve enteresan biriyle daha önce hiç karşılaşmamıştım.''