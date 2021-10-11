Enteresan ne demek, ne anlama geliyor? Enteresan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Enteresan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Farklı
2- Marjinal
3- Sıra dışı
4- İlgi Çekici
5- Şaşırtıcı
6- Özgün
7- Eksantrik
Enteresan Ne Demek?
Fransızca kökenli bir sözcük olan enteresan kelimesinin sözlük anlamı ilgi çekicidir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Enteresan biri.'' - ''Enteresan bir kitap.''
Enteresan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Enteresan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Merak uyandırıcı
İkinci Anlamı: Sıradan olmayan, farklı
Enteresan Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Onun kadar marjinal ve enteresan biriyle daha önce hiç karşılaşmamıştım.''