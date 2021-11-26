Enteresan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Enteresan eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Enteresan kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Rutin

2- Basmakalıp

3- Yeknesak

4- Tekdüze

5- Standart

6- Normal

7- Muttarit

8- Sıradan

Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- İlginç:

Öz Türkçe bir sözcük olan ilginç kelimesi ''ilmek'' fiilinden türetilmiştir. İlmek, şaşırtmak anlamına gelirken ilginç sözcüğü de, ilgi uyandıran ve dikkat çeken demektir.

2- Sıra Dışı:

Sıra ve dış kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sıra dışı tamlaması, enteresan kelimesiyle eş anlamlıdır.

3- Farklı:

Aynı ve sıradan kelimeleriyle zıt anlamlı olan farklı, cümle içerisinde enteresan sözcüğünün yerine kullanılabilir.

Enteresan Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Bana birkaç tane ''ilginç'' film önerir misin?

2- Yeni ve ''ilginç'' fikirlere her zaman açık olmalıyız.

3- Bu belgeselde futbolcuların ''sıra dışı'' hayat hikayeleri anlatılıyor.

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4- ''Sıra dışı'' insanlar genelde toplum tarafından dışlanır.

5- Artık şu monotonluktan kurtulup ''farklı'' yerlere gitmek istiyorum.

6- Katılmasak bile ''farklı'' fikirlere her zaman açık olmalıyız.