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Enteresan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Enteresan eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Enteresan#Eş Anlamlısı
Enteresan kelimesinin eş anlamlısı nedir Enteresan eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan enteresan kelimesi, 20. yüzyılın ilk yarısında literatüre girdi. Alışılmışın dışında olan, beklenmedik ve şaşırtıcı şeyler enteresan olarak nitelendirilir. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Bugün çok enteresan bir adamla tanıştım. 2- Bu kitapta yaşadığım enteresan olayları anlatıyorum. Enteresan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Enteresan kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Enteresan kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Rutin

2- Basmakalıp

3- Yeknesak

4- Tekdüze

5- Standart

6- Normal

 7- Muttarit

8- Sıradan

 Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- İlginç:

 Öz Türkçe bir sözcük olan ilginç kelimesi ''ilmek'' fiilinden türetilmiştir. İlmek, şaşırtmak anlamına gelirken ilginç sözcüğü de, ilgi uyandıran ve dikkat çeken demektir.

 2- Sıra Dışı:

 Sıra ve dış kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sıra dışı tamlaması, enteresan kelimesiyle eş anlamlıdır.

 3- Farklı:

 Aynı ve sıradan kelimeleriyle zıt anlamlı olan farklı, cümle içerisinde enteresan sözcüğünün yerine kullanılabilir.

 Enteresan Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Bana birkaç tane ''ilginç'' film önerir misin?

 2- Yeni ve ''ilginç'' fikirlere her zaman açık olmalıyız.

 3- Bu belgeselde futbolcuların ''sıra dışı'' hayat hikayeleri anlatılıyor.

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 4- ''Sıra dışı'' insanlar genelde toplum tarafından dışlanır.

 5- Artık şu monotonluktan kurtulup ''farklı'' yerlere gitmek istiyorum.

 6- Katılmasak bile ''farklı'' fikirlere her zaman açık olmalıyız.

 

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#TDK#Enteresan#Eş Anlamlısı

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