Enteresan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Enteresan eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Enteresan kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Rutin
2- Basmakalıp
3- Yeknesak
4- Tekdüze
5- Standart
6- Normal
7- Muttarit
8- Sıradan
Enteresan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- İlginç:
Öz Türkçe bir sözcük olan ilginç kelimesi ''ilmek'' fiilinden türetilmiştir. İlmek, şaşırtmak anlamına gelirken ilginç sözcüğü de, ilgi uyandıran ve dikkat çeken demektir.
2- Sıra Dışı:
Sıra ve dış kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan sıra dışı tamlaması, enteresan kelimesiyle eş anlamlıdır.
3- Farklı:
Aynı ve sıradan kelimeleriyle zıt anlamlı olan farklı, cümle içerisinde enteresan sözcüğünün yerine kullanılabilir.
Enteresan Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Bana birkaç tane ''ilginç'' film önerir misin?
2- Yeni ve ''ilginç'' fikirlere her zaman açık olmalıyız.
3- Bu belgeselde futbolcuların ''sıra dışı'' hayat hikayeleri anlatılıyor.
4- ''Sıra dışı'' insanlar genelde toplum tarafından dışlanır.
5- Artık şu monotonluktan kurtulup ''farklı'' yerlere gitmek istiyorum.
6- Katılmasak bile ''farklı'' fikirlere her zaman açık olmalıyız.