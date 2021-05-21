Entegrasyon teknik olarak yazılımların, sistemlerin bir arada ve uyumlu bir şekilde otomatik bir yapıda haberleşmesi ve veri alışverişinde bulunması anlamına gelmektedir. Entegrasyon çeşitleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bunun yanında entegrasyon kelimesi farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

Entegrasyon Nedir ve Nasıl Yapılır?

Entegrasyon kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Bu kelime bütünleşme anlamında kullanılmaktadır. Özellikle e-ticaret üzerine olan sitelerin değişik sistemler ile kolay bir şekilde bir arada çalışmasının anlatılması için kullanılmaktadır. Entegrasyon çeşitleri farklılık göstermektedir.

XML Entegrasyonu

XML entegrasyonu, birbirleri ile veri alış verişinde bulunan sistemlerin arasındaki veri iletişimlerinin standart hale gelmesi için tasarlanan sistemin adıdır. Örneğin bir siteye 6000 adet ürün yükleyecekseniz bu ürünlerin tek tek yüklenmesi oldukça zaman alacak bir işlemdir. Fakat eğer XML linki kullanıyorsanız o zaman XML entegrasyonu sayesinde ürünleri tek seferde hızlı bir şekilde yüklemeniz mümkün olmaktadır.

XML Entegrasyonu ile pek çok alanda kolay bir şekilde veri aktarımı yapmak mümkündür. XML entegrasyonu dili ortak bir şekilde kullanılmaktadır. İstediğiniz her platformda kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kullanmanız mümkün olmaktadır.

API Entegrasyonu

API Entegrasyonu ise bir uygulamada kullanılan yeteneklerin başka bir uygulamaya aktarılması için kullanılmaktadır. Yeteneği paylaşan uygulamanın ara yüzü API entegrasyondur. Bir site üzerinden satış yaptığınızı düşünecek olursak, satış yaptığınız site üzerinden ürünlerinizin yüklemesini yapmanız gerekir. Ancak API Entegrasyon kullanmanız halinde başka bir siteden satış yaptığınız siteye ürün yüklemeniz mümkün olmaktadır.

API Entegrasyonu uygulamaların birbirine bağlanmasını sağlayabilmektedir. Bu sayede kişiler yapacakları işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.

API Entegrasyon pek çok alanda kolaylıkla kullanılabilmektedir. İki farklı firma arasında iletişimin sağlanabilmesi için oluşturulan anahtar sayesinde veri alışverişleri kolaylıkla sağlanabilir. Bunun yanında firmaların sıklıkla çalıştığı başka firmalar ile entegre olması halinde bu şirketler ile karşılıklı olarak iletişim kurmanız mümkün olmaktadır. Bu şekilde entegrasyon sistemleri her türlü servis için kolay bir şekilde kullanılabilir.