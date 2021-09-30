Enstitü ne demek? Enstitü kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Enstitü farklı amaçlar altında önemli bir görevi olan eğitim kurumları içerisinde yer almaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçe üzerinden de günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığını söylemek mümkün.

Enstitü Ne Demek?

Bir üniversiteye bağlı olarak ya da bağımsız bir kuruluş şeklinde, araştırma yapan veya bazı durumlarda öğretime de yer veren kurumdur.

Enstitü Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hem araştırma gerçekleştiren hem de eğitim sağlayan kurum enstitü olarak bilinmektedir. Bağımsız olarak çalışabilir ya da üniversiteye bağlı şekilde bir yapıya sahip olabilir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman enstitü kelimesi, ‘Bir araştırma ve eğitim kurumu,’ şeklinde ifade edilmektedir. Ülke çapında Türkiye'de birçok farklı şehirde günümüzde enstitü bulunmaktadır. Bazıları bağımsız olarak bazıları ise üniversiteye bağlı şekilde eğitim ya da araştırma gerçekleştirir. Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşları içerisinde yer alır.