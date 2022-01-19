Enstitü nasıl yazılır? Enstitü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Bağımsız bir kuruluş ya da üniversiteye bağlı olarak araştırma gerçekleştiren kurum enstitü olarak bilinmektedir. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan enstitü özellikle araştırma-geliştirme noktasında önemli bir yer taşımaktadır. Buna paralel olarak da kelime bazında günlük yaşamda önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda hem okunuşu hem de yazılışı kapsamında önemli hatalar da yapılmaktadır.

Enstitü Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı ‘enstitü’ olarak ifade edilmektedir. Özellikle sessiz harflerin yan yana kullanılmasına bu konuda çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Onunla beraber sesli harflerin doğru yerlere yazılmış olması da önemli bir yer taşımaktadır. Özellikle bu iki durum üzerinden enstitü kelimesi kapsamında çok fazla yazım hatası yapılmaktadır. Meydana gelen yazım hatası doğal olarak okuma hatasını da getiriyor.

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Enstitü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu kapsamında bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı enstitü olarak ifade edilmektedir. Araştırma geliştirme açısından önemli bir kurum olması ile beraber, günlük yaşamda kelime olarak birçok farklı yerde kullanılıyor.

‘’Bu enstitü çok önemli işler yapıyor.’’