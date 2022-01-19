Enstitü nasıl yazılır? Enstitü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli #Kar Yağışı
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Olimpiyatların yıldızlarına özel tebrik resepsiyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan milli sporculara büyük jestOlimpiyatların yıldızlarına özel tebrik resepsiyonu! Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan milli sporculara büyük jest#Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu
Michy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyorMichy Batshuayi atıyor, Beşiktaş kazanıyor#Beşiktaş
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Enstitü nasıl yazılır? Enstitü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Enstitü nasıl yazılır Enstitü kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Yan yana iki sessiz harf bir araya geldiği zaman Türkçede birçok kelime karıştırılmaktadır. Bu karışıklığı önleyebilmek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınır. Özellikle günlük yaşamda da yaygın kullanılan enstitü kelimesi çok fazla karıştırılan kelimeler içerisinde geliyor. Peki enstitü nasıl yazılır? Enstitü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

 Bağımsız bir kuruluş ya da üniversiteye bağlı olarak araştırma gerçekleştiren kurum enstitü olarak bilinmektedir. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan enstitü özellikle araştırma-geliştirme noktasında önemli bir yer taşımaktadır. Buna paralel olarak da kelime bazında günlük yaşamda önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda hem okunuşu hem de yazılışı kapsamında önemli hatalar da yapılmaktadır. 

 Enstitü Nasıl Yazılır? 

 Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı ‘enstitü’ olarak ifade edilmektedir. Özellikle sessiz harflerin yan yana kullanılmasına bu konuda çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Onunla beraber sesli harflerin doğru yerlere yazılmış olması da önemli bir yer taşımaktadır. Özellikle bu iki durum üzerinden enstitü kelimesi kapsamında çok fazla yazım hatası yapılmaktadır. Meydana gelen yazım hatası doğal olarak okuma hatasını da getiriyor. 

Haberin Devamı

 Enstitü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumu kapsamında bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı enstitü olarak ifade edilmektedir. Araştırma geliştirme açısından önemli bir kurum olması ile beraber, günlük yaşamda kelime olarak birçok farklı yerde kullanılıyor. 

 ‘’Bu enstitü çok önemli işler yapıyor.’’ 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19