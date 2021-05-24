Ensi nedir? Tarihte kısaca ensi kavramı

Ensi kelimesi tarihte kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Özellikle tarih kitaplarında ve tarihi içeriklerde karşılaşabileceğiniz ensi kelimesi eski dönemlerde çok fazla kullanılmakta olan bir kelimeydi. Tarihi dönemlerde kullanılan bir unvan olma özelliği ile bilinmektedir. Eski dönemlerde bulunan şehir devletlerinin yöneticisini ifade etmek için kullanılmakta olan bir unvan olarak da ifade edilebilir.

Ensi Nedir?

Ensi kelimesi gününüzde kullanılmadığı için çok fazla bilinen bir kelime değildir. Ancak yine de ensi kelimesini duymuş olabilirsiniz. Ensi, eski zamanlarda bir şehir devletinin yöneticisini ifade etmekte olan bir unvan olarak bilinmektedir. Aynı zamanda şehir devletlerinin yönetiminde bulunan prensler için de ensi unvanı kullanılmaktadır. Ensi kelimesi, Sümerce bir unvan olarak kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine de sahiptir.

Sümer zamanında bulunan şehir devletlerinin yöneticileri ifade etmek için ensi kavramı kullanılmaktadır. Ensi, bir şehir devletinde yöneticilik yapan prensleri ve yöneticileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Ensiler, şehit devletlerinin güçlü yöneticileri olarak ifade edilmektedir. Günümüzde kullanılmayan ensi kavramının tarihi bir kavram olduğu söylenebilir.

Tarihte Kısaca Ensi Kavramı

Tarihte kullanılan ensi kavramı, koruyucu ilahın bir temsilcisi niteliğinde olan yöneticileri ifade etmektedir. Aslında ilk olarak bağımsız bir yöneticiyi ifade etmek için kullanılan ensi kavramı sonralarda daha farklı bir hal almıştır. Sümerlerde şehrin yönetimini elinde tutan kişiler için ensi kavramı kullanılmaktadır. Ensi kavramı aynı zamanda Sümer kralı olarak da kullanılmaktadır.

Ensi kavramı aynı zamanda da tarıma elverişli bir arazinin yöneticisi manasında kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Ensi makamı babadan kalmış olsa bile yine de ensilerin, lugal tarafından onay alması gerekmektedir. Sümerler döneminde ensiler tüm yönetimi ellerinde bulundurmakta olan ve oldukça güçlü sayılan yöneticilerdir.