Enseyi Karartmak ne demek? Enseyi Karartmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birini teselli etmek istediğimizde ''enseyi karartma'' deriz. Deyim bu şekilde dile getirildiğinde ''Kötümser olma, hayata pozitif taraflarından bak'' manasına gelir.

Enseyi Karartmak Ne Demek?

Enseyi karartmak deyimi, iyi ihtimalleri es geçip sadece kötü ihtimallere odaklanmak demektir. Bu deyim genellikle yaşadığı meselelerle başa çıkamayan ve mücadeleci bir ruha sahip olmayan insanlar için söylenir. ''Karalar Bağlamak'' tabiri ile eş anlamlıdır.

Enseyi Karartmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yaşanan gelişmelere iyi tarafından bakamamak ve umutsuz bir ruh hali içinde olmak. Anlamı: Henüz netleşmemiş şeyler için bile en kötüsünü düşünüp üzülmek

Enseyi Karartmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Öyle hemen enseyi karartıp köşeye çekilmek yok; birlikte mücadele edeceğiz!

2- Enseyi karartma ve olumlu düşün. Gün doğmadan neler doğar