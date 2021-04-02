Ensesi Kalın ne demek? Ensesi Kalın deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ensesi kalın deyimi halk tarafından varlıklı maddi gücü yerinde kimseler için kullanılan bir deyimdir. Toplum tarafından söylediklerini yaptırmak ustalaşmış kişiler için kullanılan bir tabidir.

Ensesi Kalın Ne Demektir?

Ensesi kalın bir ortamda maddi açıdan daha güçlü olan kişi anlamına gelmektedir. Ensesi kalın tabiri gerçek anlamda değil daha çok mecaz anlamda kullanılmış bir deyimdir.

​Ensesi Kalın Deyimi Ne Anlama Gelmektedir?

Ensesi kalın deyimi kullanımında kişinin güçlü görünümlü ve maddiyat bakımından daha ileri seviyede olması anlamına gelmektedir. Ensesi kalın zengin çoğunlukla işlerini başkalarına yaptıran kişi demektir.

Ensesi Kalın Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

O gelmeden her şeyi hazırlar emrini beklerlerdi onun ensesi kalın biri olduğunu bu civarda bilmeyen yoktu.

Dostlarına yemek masasında hesap ödetmez ensesi kalın olduğundan kendi öderdi.

Davada güçlü ensesi kalın taraf avukat tutabildi.