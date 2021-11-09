Enosis ne demek, ne anlama gelir? Enosis kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Osmanlı tarihini konu alan dizilerde ve pek çok yerde adı sıkça Enosis eylemleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Enosis Ne Demek?

Yunanca bir sözcük olan Enosis sözcüğü, birleşme anlamına gelir. Enosis, 1930'lu yıllarda Birleşik Krallık idaresinde yer alan Kıbrıs adasının "Yunanistan'a bağlanması" anlamında kullanıldı. Genel anlamı ile politika bakımından "birleşme ve bir ülkenin sınırlarına dahil olma" anlamına gelir.

Enosis Ne Anlama Gelir?

Enosis, birleşme anlamına gelir. Yunanca bir sözcük olan enosis terimi, Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da sıkça kullanılıyordu. Genel olarak bu terim, politika bakımından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma ve birleşme" anlamına gelir.

Enosis Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Enosis kelimesi, TDK sözlük anlamına göre Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesi, birleşme, birlik ve bir ülkenin sınırları için dahil olma anlamına gelir. Bu kelime, günümüzde özellikle de tarih dizilerinde sıkça dile getiriliyor. Enosis kelimesi, günümüze en çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime ise dilimize Yunancadan girmiş olan bir kelimedir.